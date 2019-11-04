تداول 463 شاحنة و106 سيارة بموانى البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لمواني البحر الاحمر تداول 463 شاحنة بضائع و106 سيارة حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 111 شاحنة و39 سيارة بينما تغادر العبارة امانة وعلى متنها 12 سيارة.



فيما استقبل الميناء بالأمس اربع سفن وهى القاهرة، الحرية2، بوسيدون اكسبريس، عزيز اكسبريس وعلى متنهم 229 شاحنة و29 سيارة .



كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 25 شاحنة و4 سيارة فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية للسفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 92 شاحنة و2 سيارة .



