القوات المسلحة: تنفيذ عمليات نوعية في سيناء وتدمير فتحتي نفق على الشريط الحدودي

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة،في بيان أصدرته اليوم، أنه فى إطار إستكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة أسفرت الجهود خلال الفترة من 28/09/2019 وحتى اليوم عن تحقيق النجاحات الآتية :



- قيام القوات الجوية بإستهداف وتدمير 14 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير 115 عربة دفع رباعى منها "9 على الإتجاه الشمالى الشرقى – 52 على الإتجاه الإستراتيجى الغربى – 54 على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى".





- القضاء على 77 فردا تكفيريا عثر بحوزتهم على 65 قطعه سلاح مختلفة الانواع و 78 خزنة و20 بمبة هاون وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير ووحدات طاقة شمسية وأجهزة اتصال بشمال ووسط سيناء كما تم تنفيذ عده عمليات نوعيه أسفرت عن مقتل 6 افراد تكفيرية شديدي الخطوره.



- إكتشاف وتفجير 376 عبوة ناسفة تم زراعتها لإستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير فتحتي نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود.



- ضبط وتدمير 33 سيارة ، و 93 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة وتدمير عدد كبير من الملاجئ والمخابىء عثر بداخلها على كميات من مواد الاعاشة خاصة بالعناصر الارهابية.



- القبض على 61 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم ، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



كما قامت قوات حرس الحدود على كافة الإتجاهات الإستراتيجية من تحقيق النجاحات الآتية :



- ضبط 13 بندقية مختلفة الأنواع و 48 خزنة و مسدس و 3045 طلقة مختلفة الأعيرة وضبط 5831 كيلو جراما من جوهر الحشيش و7082 كيلو جراما من نبات البانجو بالإضافة إلى 59 كيلو جراما من مادة الأفيون و 1,579,89 قرصا مخدرا



-اإكتشاف وتدمير مزرعتي بانجو وثلاث مزارع خشخاش بمساحة تقدر بـ مساحة فدانين ، وضبط 113 عربة تستخدم فى أعمال التهريب.



كما تم ضبط 22 أجهزة تستخدم فى الكشف والتنقيب عن المعادن ، وضبط 1242 كجم من الحجارة المخلوطة بخام الذهب وكمية من المبالغ النقدية ، كذلك إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية ا 4707 افراد من جنسيات مختلفة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للبلاد ، وضبط 3 هواتف للإتصال عبر الأقمار الصناعية.



- ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والاصابة ضابط و جنديان أثناء الإشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.



وأكدت القوات المسلحة والشرطة على إستمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب وتوفير الامن والامان لشعب مصر العظيم .