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أخبار العالم

رسالة من روحاني إلى الملك سلمان

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 01:39 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، تفاصيل الرسالة التي بعث بها الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن مبادرة السلام في المنطقة.

وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، قال ربيعي: إن رسالة روحاني ركزت على السلام والاستقرار الإقليميين".

وأضاف أن طهران تعتقد أنه يمكن إيجاد علاقات ثنائية متعددة في المنطقة ولا ينبغي أن تؤدي الضغوط الأمريكية إلى الابتعاد بين دول الجوار.

وكان صحيفة "الجريدة" الكويتية قد ذكرت بحسب مصدر بالخارجية الإيرانية إن طهران تلقت ردود فعل إيجابية من السعودية والبحرين بشأن الرسالة التي بعث بها الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى دول الخليج، والتي احتوت على تفاصيل مبادرة هرمز للسلام.
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