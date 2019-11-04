رسالة من روحاني إلى الملك سلمان

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، تفاصيل الرسالة التي بعث بها الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن مبادرة السلام في المنطقة.





وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، قال ربيعي: إن رسالة روحاني ركزت على السلام والاستقرار الإقليميين".





وأضاف أن طهران تعتقد أنه يمكن إيجاد علاقات ثنائية متعددة في المنطقة ولا ينبغي أن تؤدي الضغوط الأمريكية إلى الابتعاد بين دول الجوار.



