صفقة جديدة فى إنبي بسبب الرباط الصليبى

استقر حلمى طولان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي على التعاقد مع ظهير أيسر جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وجاء استقرار حلمى طولان على التعاقد مع ظهير أيسر جديد بعد الإصابة القوية التى تعرض لها أحمد عبدالعزيز بقطع فى الرباط الصليبى وتأكد غيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم الكروى الجارى.



وكان أحمد عبد العزيز يعد واحدا من أهم اللاعبين فى تشكيل إنبي طوال الفترة الماضية نتيجة الاعتماد بشكل كامل نتيجة القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها.



ويستعد إنبي فى الوقت الحالى لمواجهة الزمالك عقب استئناف مسابقة الدورى الممتاز والتى توقف نتيجة خوض المنتخب الأولمبي لمنافسات التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.