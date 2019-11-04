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مرأة

في عيد الحب .. 10 أفكار لـ هدية على أد الإيد للبنات

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:10 م
صدى البلد
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رشا عوني
يحتفل المصريون بعيد الحب اليوم 4 نوفمبر من كل عام، وهي مناسبة يجب استغلالها لإعادة التوازن في العلاقات، فعادة ما ينشغل الكثير في العمل ومسئوليات الحياة، ولا يعطون اهتمامًا للمشاعر، وهي مشكلة تعاني منها الزوجات ، لكن يمكن استغلال هذا اليوم كفرصة للتعبير عن الحب و المشاعر سواء بكلمة أو بهدية بسيطة في valentine's day .

وعادة ما يجد الرجال صعوبة في التوصل لهدية مناسبة ترضي زوجاتهن، فيمكن تقديم هدية بسيطة كمجرد رمز و تعبيرًا عن الاهتمام والحب، بشكل اكبر من الهدية نفسها، دون الحاجة إلى شراء هدية باهظة الثمن . 


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إليك 10 أفكار لاختيار هدية valentine's day دون تكلفة عالية وترضي زوجتك أو حبيبتك :

1- كارت يحمل كلمات بخط يدك لتذكيرها بحبك

2- الشيكولاتة المفضلة لديها، فهي هدية تحبها كل الفتيات

3- بوكيه ورد أنيق، فهو الأقرب لقلوب النساء

4- دمية صغيرة ، فكل الفتيات يفضلن اقتناء العرائس

5- خاتم فضة أنيق، فهي هدية مناسبة وغير مكلفة

6- نوع من مستحضرات التجميل الذي تفضله، مثل أحمر الشفاه

7- إكسسوارات أنيقة، فهي مفضلة لدى الفتيات وتحب اقتنائها

8- دعوة على العشاء في مكان رومانسي

9- برفانها المفضل أو أي نوع أخر على ذوقك

10- مجموعة كريمات العناية بالبشرة أو الجسم .
في عيد الحب .. 10 أفكار لـ هدية على أد الإيد للبنات
في عيد الحب .. 10 أفكار لـ هدية على أد الإيد للبنات
في عيد الحب .. 10 أفكار لـ هدية على أد الإيد للبنات
في عيد الحب .. 10 أفكار لـ هدية على أد الإيد للبنات
في عيد الحب .. 10 أفكار لـ هدية على أد الإيد للبنات
في عيد الحب .. 10 أفكار لـ هدية على أد الإيد للبنات
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