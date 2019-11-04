في عيد الحب .. 10 أفكار لـ هدية على أد الإيد للبنات

يحتفل المصريون بعيد الحب اليوم 4 نوفمبر من كل عام، وهي مناسبة يجب استغلالها لإعادة التوازن في العلاقات، فعادة ما ينشغل الكثير في العمل ومسئوليات الحياة، ولا يعطون اهتمامًا للمشاعر، وهي مشكلة تعاني منها الزوجات ، لكن يمكن استغلال هذا اليوم كفرصة للتعبير عن الحب و المشاعر سواء بكلمة أو بهدية بسيطة في valentine's day .
وعادة ما يجد الرجال صعوبة في التوصل لهدية مناسبة ترضي زوجاتهن، فيمكن تقديم هدية بسيطة كمجرد رمز و تعبيرًا عن الاهتمام والحب، بشكل اكبر من الهدية نفسها، دون الحاجة إلى شراء هدية باهظة الثمن .
إليك 10 أفكار لاختيار هدية valentine's day دون تكلفة عالية وترضي زوجتك أو حبيبتك :
1- كارت يحمل كلمات بخط يدك لتذكيرها بحبك
2- الشيكولاتة المفضلة لديها، فهي هدية تحبها كل الفتيات
3- بوكيه ورد أنيق، فهو الأقرب لقلوب النساء
4- دمية صغيرة ، فكل الفتيات يفضلن اقتناء العرائس
5- خاتم فضة أنيق، فهي هدية مناسبة وغير مكلفة
6- نوع من مستحضرات التجميل الذي تفضله، مثل أحمر الشفاه
7- إكسسوارات أنيقة، فهي مفضلة لدى الفتيات وتحب اقتنائها
8- دعوة على العشاء في مكان رومانسي
9- برفانها المفضل أو أي نوع أخر على ذوقك
10- مجموعة كريمات العناية بالبشرة أو الجسم .
وعادة ما يجد الرجال صعوبة في التوصل لهدية مناسبة ترضي زوجاتهن، فيمكن تقديم هدية بسيطة كمجرد رمز و تعبيرًا عن الاهتمام والحب، بشكل اكبر من الهدية نفسها، دون الحاجة إلى شراء هدية باهظة الثمن .
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إليك 10 أفكار لاختيار هدية valentine's day دون تكلفة عالية وترضي زوجتك أو حبيبتك :
1- كارت يحمل كلمات بخط يدك لتذكيرها بحبك
2- الشيكولاتة المفضلة لديها، فهي هدية تحبها كل الفتيات
3- بوكيه ورد أنيق، فهو الأقرب لقلوب النساء
4- دمية صغيرة ، فكل الفتيات يفضلن اقتناء العرائس
5- خاتم فضة أنيق، فهي هدية مناسبة وغير مكلفة
6- نوع من مستحضرات التجميل الذي تفضله، مثل أحمر الشفاه
7- إكسسوارات أنيقة، فهي مفضلة لدى الفتيات وتحب اقتنائها
8- دعوة على العشاء في مكان رومانسي
9- برفانها المفضل أو أي نوع أخر على ذوقك
10- مجموعة كريمات العناية بالبشرة أو الجسم .