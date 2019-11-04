في عيد الحب .. 10 أفكار لـ هدية على أد الإيد للبنات

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إليك 10 أفكار لاختيار هدية valentine's day دون تكلفة عالية وترضي زوجتك أو حبيبتك :



1- كارت يحمل كلمات بخط يدك لتذكيرها بحبك



2- الشيكولاتة المفضلة لديها، فهي هدية تحبها كل الفتيات



3- بوكيه ورد أنيق، فهو الأقرب لقلوب النساء



4- دمية صغيرة ، فكل الفتيات يفضلن اقتناء العرائس



5- خاتم فضة أنيق، فهي هدية مناسبة وغير مكلفة



6- نوع من مستحضرات التجميل الذي تفضله، مثل أحمر الشفاه



7- إكسسوارات أنيقة، فهي مفضلة لدى الفتيات وتحب اقتنائها



8- دعوة على العشاء في مكان رومانسي



9- برفانها المفضل أو أي نوع أخر على ذوقك



10- مجموعة كريمات العناية بالبشرة أو الجسم . إليك 10 أفكار لاختيار هدية valentine's day دون تكلفة عالية وترضي زوجتك أو حبيبتك :1- كارت يحمل كلمات بخط يدك لتذكيرها بحبك2- الشيكولاتة المفضلة لديها، فهي هدية تحبها كل الفتيات3- بوكيه ورد أنيق، فهو الأقرب لقلوب النساء4- دمية صغيرة ، فكل الفتيات يفضلن اقتناء العرائس5- خاتم فضة أنيق، فهي هدية مناسبة وغير مكلفة6- نوع من مستحضرات التجميل الذي تفضله، مثل أحمر الشفاه7- إكسسوارات أنيقة، فهي مفضلة لدى الفتيات وتحب اقتنائها8- دعوة على العشاء في مكان رومانسي9- برفانها المفضل أو أي نوع أخر على ذوقك10- مجموعة كريمات العناية بالبشرة أو الجسم .

يحتفل المصريون بعيد الحب اليوم 4 نوفمبر من كل عام، وهي مناسبة يجب استغلالها لإعادة التوازن في العلاقات، فعادة ما ينشغل الكثير في العمل ومسئوليات الحياة، ولا يعطون اهتمامًا للمشاعر، وهي مشكلة تعاني منها الزوجات ، لكن يمكن استغلال هذا اليوم كفرصة للتعبير عن الحب و المشاعر سواء بكلمة أو بهدية بسيطة فيوعادة ما يجد الرجال صعوبة في التوصل لهدية مناسبة ترضي زوجاتهن، فيمكن تقديم هدية بسيطة كمجرد رمز و تعبيرًا عن الاهتمام والحب، بشكل اكبر من الهدية نفسها، دون الحاجة إلى شراء هدية باهظة الثمن .