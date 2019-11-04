في ثاني الجولات الخارجية .. الفخراني وأسرة الملك لير يتوجهون إلى الرياض

توجهت أسرة مسرحية الملك لير، بطولة النجم الكبير يحيي الفخراني اليوم، الي العاصمة السعودية الرياض ، في ثاني جولاتها الخارجية بعد مشاركتها الناجحة في موسم جدة الترفيهي.



وأوضح المخرج والمنتج مجدي الهواري ، الشريك المؤسس في مسرح كايرو شو المنتج للمسرحية، ان عروض الملك لير ستنطلق بالمملكة بعد غد الأربعاء في إطار فعاليات موسم الرياض الترفيهي .



واكد الهواري، على ثقته في انها ستحقق نجاحا كبيرا بعد الاستقبال الحافل الذي حظيت من الجمهور السعودي اثناء عروض موسم جدة حيث رفعت شعار كامل العدد طوال كافة ايام العرض .



واشار الشريك المؤسس بكايرو شو، الي ان أسرة العمل ستبدأ بروفات مكثفة فور وصولها الي الرياض استعدادا للعروض ، كما ستعقد مؤتمرا صحفيا كبيرا غدًا للحديث مع كافة وسائل الاعلام سواء السعودية او المشاركة بالتغطية من كافة أنحاء الوطن العربي .



يذكر ان مسرحية الملك لير ، هي رائعة شكسبير الخالدة ، ويشارك الفنان يحيي الفخراني البطولة، مع نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقي و أحمد فؤاد سليم و ريهام عبدالغفور ومجدي كامل واحمد عزمي وأيمن الشيوي ونضال الشافعي وناصر سيف وهبة مجدي وحمادة شوشة ، والموسيقي التصويرية للموسيقار مصطفي الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت ، ومن اخراج تامر كرم و ترجمة د. فاطمة موسى.