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فن

في ثاني الجولات الخارجية .. الفخراني وأسرة الملك لير يتوجهون إلى الرياض

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:07 م
هبه مجدي
هبه مجدي
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شروق ابراهيم
توجهت أسرة مسرحية الملك لير، بطولة النجم الكبير يحيي الفخراني اليوم، الي العاصمة السعودية الرياض ، في ثاني جولاتها الخارجية بعد مشاركتها الناجحة في موسم جدة الترفيهي.

وأوضح المخرج والمنتج مجدي الهواري ، الشريك المؤسس في مسرح كايرو شو المنتج للمسرحية، ان عروض الملك لير ستنطلق بالمملكة بعد غد الأربعاء في إطار فعاليات موسم الرياض الترفيهي .

واكد الهواري، على ثقته في انها ستحقق نجاحا كبيرا بعد الاستقبال الحافل الذي حظيت من الجمهور السعودي اثناء عروض موسم جدة حيث رفعت شعار كامل العدد طوال كافة ايام العرض .

واشار الشريك المؤسس بكايرو شو، الي ان أسرة العمل ستبدأ بروفات مكثفة فور وصولها الي الرياض استعدادا للعروض ، كما ستعقد مؤتمرا صحفيا كبيرا غدًا للحديث مع كافة وسائل الاعلام سواء السعودية او المشاركة بالتغطية من كافة أنحاء الوطن العربي .

يذكر ان مسرحية الملك لير ، هي رائعة شكسبير الخالدة ، ويشارك الفنان يحيي الفخراني البطولة، مع نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقي و أحمد فؤاد سليم و ريهام عبدالغفور ومجدي كامل واحمد عزمي وأيمن الشيوي ونضال الشافعي وناصر سيف وهبة مجدي وحمادة شوشة ، والموسيقي التصويرية للموسيقار مصطفي الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت ، ومن اخراج تامر كرم و ترجمة د. فاطمة موسى.
في ثاني الجولات الخارجية .. الفخراني وأسرة الملك لير يتوجهون إلى الرياض
في ثاني الجولات الخارجية .. الفخراني وأسرة الملك لير يتوجهون إلى الرياض
في ثاني الجولات الخارجية .. الفخراني وأسرة الملك لير يتوجهون إلى الرياض
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