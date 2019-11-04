القابضة: مياه قرية أشبول بحالة جيدة وجار العمل على حل مشاكل الضخ

قالت الشركة القابضة للمياه ردًا على الشكاوى المقدمة لموقع صدى البلد بشأن انقطاع المياه بقرية أشبول بالمنزلة بالدقهلية إن المياه بالمنطقة المذكورة بحالة جيدة، ولا توجد بها أى مشكلة نهائيًا في حوالي 98% من القرية، سوى بالجزء الأخير من القرية (منطقة المدافن).



وأكدت الشركة القابضة للمياه أنه جار العمل على رافع مياه خط الأحمدية لزيادة الضغوط بمنطقة أشبولو العمل على حل المشكلة.



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الجدير بالذكر أن الشكوى كانت من انقطاع المياه منذ أكثر من 4 أشهر ب أشبول بالمنزلة بالدقهلية، وتم تقديم شكوى فى شبكة مياه المنزلة أكثر من 10 مرات، وتم الإتصال بالخط الساخن 125، ومحطة المياه لتقديم شكوى لإعادة ضخ المياه.