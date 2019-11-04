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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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بين الناس

القابضة: مياه قرية أشبول بحالة جيدة وجار العمل على حل مشاكل الضخ

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:04 م
مياه
مياه
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كريم ناصر
قالت الشركة القابضة للمياه ردًا على الشكاوى المقدمة لموقع صدى البلد بشأن انقطاع المياه بقرية أشبول بالمنزلة بالدقهلية إن المياه بالمنطقة المذكورة بحالة جيدة، ولا توجد بها أى مشكلة نهائيًا في حوالي 98% من القرية، سوى بالجزء الأخير من القرية (منطقة المدافن).

وأكدت الشركة القابضة للمياه أنه جار العمل على رافع مياه خط الأحمدية لزيادة الضغوط بمنطقة أشبولو العمل على حل المشكلة.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

الجدير بالذكر أن الشكوى كانت من انقطاع المياه منذ أكثر من 4 أشهر ب أشبول بالمنزلة بالدقهلية، وتم تقديم شكوى فى شبكة مياه المنزلة أكثر من 10 مرات، وتم الإتصال بالخط الساخن 125، ومحطة المياه لتقديم شكوى لإعادة ضخ المياه.
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