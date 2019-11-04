سعد بقير يغيب عن أبها في كأس خادم الحرمين الشريفين بسبب الإصابة

كشفت تقارير صحفية، اليوم، الإثنين، أن سعد بقير نجم وسط فريق أبها، سيغيب عن مواجهة فريقه أمام القيصومة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، غدًا، بسبب الإصابة.



وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، في تقرير نشرته اليوم، أن سعد بقير، يخضع لفحص بتقنية MRI "التصوير بالرنين المغناطيسي"، بعد إصابته في الكتف، أول أمس، السبت، أمام النصر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين (الدوري السعودي).



ووفقًا لمصادر الصحيفة الخاصة، أن بقير سيخض للفحص الطبي في مدينة أبها خلال يومين، مؤكدة غياب اللاعب عن مواجهة القيصومة، غدًا، في دور الـ 64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.



وكان بقير اضطر مغادرة مباراة النصر، في الدقيقة 69، بعدما تعرض للإصابة، فيما يتجه زملاؤه اليوم إلى حفر الباطن، التي تحتضن مباراة الكأس، وفقًا لما ذكرته الصحيفة السعودية.