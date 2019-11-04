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رياضة

ياسر ريان ينقطع عن الاهلي بعد صدامه مع فتحي مبروك

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:38 م
صدى البلد
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قسم الرياضة
شهد قطاع الناشئين بالاهلي أزمة شديدة خلال الساعات الماضية بعد الصدام العنيف الذي شهدته إحدي مباريات بطولة الجمهورية بين فتحي مبروك مدير رئيس القطاع وياسر ريان المدير الفني لمواليد 2004.

وكشفت مصادر خاصة أن ياسر ريان انقطع عن الظهور بالأهلي ولم يقُد فريقه في التدريبات منذ تلك الواقعة التي حدثت خلال مباراة فريق مواليد 2004 بالنادي مع سموحه.

ويقود عبدالله فاروق المدرب العام تدريبات فريقه لحين حل الأزمة.
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