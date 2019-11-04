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حوادث

باع لهما تمثالا مزيفا.. القبض على متهمين خطفا عاملا للحصول على مليون جنيه فى المنيا

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 05:06 م
تماثيل أثرية
تماثيل أثرية
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ايمن رياض
ألقت اجهزة الأمن بالمنيا القبض على متهمين اثنين خطفا عامل وطلبا من اهله مليون جنيه لاطلاق سراحه بعد نشوب خلافات ماليه بينهم بسبب بيع المجنى عليه تمثالا مزيفا للمتهمين على انه أثرى.

تلقى اللواء محمد حليل مدير امن المنيا، إخطارا من اللواء مجدى سالم مدير البحث الجنائى بالمديريه تلقى ضباط مباحث مركز ملوى بلاغا من ربة منزل يفيد بتلقيها اتصالا من نجلها عامل، أبلغها خلاله باختطافه من قِبل شخصين باستخدام سيارة ملاكي، وطلب مليون جنيه فدية لإطلاق سراحه، وذلك على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم أثناء تقابله معهما أعلى كوبري النيل بملوى، بسبب ادعائهما استيلائه وآخرين على مبلغ مالي منهما نظير بيعه لهما تمثالا أثريا مزيفا.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وتبين عدم تواجدهم، وتم ضبط السيارة المستخدمة أسفل منزل أحدهم، وفى وقت لاحق حضر المتهمون من تلقاء أنفسهم وبصحبتهم المجنى عليه، وأنكروا قيامهم باختطافه وعللوا تواجده بصحبتهم لإنهاء بعض الخلافات المالية بينهم وبين صديق للمجنى عليه تاجر.

وبإعادة مناقشة المجنى عليه أنكر ما جاء بأقوال المتهمين، وقرر بسابقة تلقيه اتصالا من صديق له طلب خلاله منه التوجه لمقابلة المتهمين الأول والثانى بأحد المقاهى بالقرب من كوبرى النيل، وقيامه باصطحابهما لمسكن صديقه بدائرة المركز، وحال استقلالهما الدراجة النارية خاصته طلب منه أحدهما التوقف وفوجئ بقيامهما بتكبيله، واصطحابه عنوة داخل السيارة قيادة أحد المتهمين وتوجهوا لإحدى الوحدات السكنية بمدينة المنيا الجديدة للضغط على صديقه لدفع مبالغ مالية مدين بها لهم، وبمواجهة المتهمين أيدوا ما جاء بأقوال المجنى عليه، تحرر محضر بالواقعه، وتولت النيابه التحقيق.


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