ضبط شخصين بحوزتهما 35 كيلو أفيون فى الجيزة.. فيديو

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أطفيح "والمعينة بخدمة القول الأمنى بطريق الكريمات دائرة المركز" من ضبط عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية مسجلة - ومُقيمان بدائرة مركز شرطة قنا حال إستقلالهما سيارة ميكروباص قيادة أحدهما، وملك والده فى الإتجاه القادم من القاهرة للوجه القبلى.



وبتفتيش السيارة أمكن ضبط كمية من مخدر الأفيون وزنت 35 كيلو جرام بمخبئين سريين بظهر مقعد السائق وتجويف الباب الجرار.



وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وجلبها من محافظة السويس لترويجها بدائرة مركز شرطة قنا.



يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .