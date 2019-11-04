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أخبار البلد

صدى البلد داخل معرض إليكتريكس الدولي .. 200 عارض يناقشون مستقبل الطاقة في مصر .. فيديو

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:20 م
صدى البلد
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رنا اشرف - شروق حمدى - عدسة: اشرف العمدة
معرض إليكتريكس الدولي أحد المؤتمرات التثقيفية لتطوير عملية إنتاج وتوليد وإدارة الطاقة المُتجددة الصناعية في مصر.

يهدف المؤتمر إلى مناقشة سبل تطوير إنتاج وتمويل وإدارة الطاقة المُتجددة في مصر,وويقام المؤتمر هذا العام على هامش معرض سولارتك SolarTec المُتخصص في قطاع تطوير وإنتاج الطاقة المُتجددة والمقام تحت مظلة معرض اليكتريكس Electrix، كما تتضمن الفعاليات المعرض الدولي لمكافحة الحرائق "FIREX Egypt", يضم المعرض هذا العام أكثر من 200 عارض من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في مجالات الطاقة والكهرباء.

وقال المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى افتتاح الدورة التاسعة والعشرين للمعرض الدولي للكهرباء والطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا "إلكتريكس 2019" إن دورة المعرض هذا العام سوف تكون إضافة متميزة لاستقطاب المستثمرين من الخارج، خاصة في مجالات تصنيع مهمات المعدات الكهربائية، حيث يشارك هذا العام أكثر من 200 عارض من الشركات والمؤسسات المحلية والدولية يشاركون بالمعرض ويتطلعون للتعاون والاستثمار بمصر.

قام "صدى البلد" بإجراء عدة لقاءات مع مسئولين عن شركات خاصة بالكهرباء فى المعرض و حديثهم عن رأيهم بالمعرض.

قال طارق ابراهيم أحد العارضين ان منتجات الشركة كلها مرتبطة بالبطاريات و اى برنامج يحتاج بطاريات فيوجد لديهم كل انواع البطاريات كما يتحدث عن تنظيم المعرض الذى فاجأ الجميع عن العام الماضى باحدث مستوى كمان ان عدد الزوار أكثر بكثير من العام الماضى.

أكد ياسر جلال احد العارضين ان الشركة تصنع لوحات توزيع ضغط منخفض لمهمات التحكم فى المنشات الكهربائية و تقزم بعمل تعاون مع شركة APP احد الشركات الكبرى فى الادوات الكهربائية بالاضافه الى التعاون مع الكثير من الشركات الصينية وهذا العام يقدموا عرض ب 30 مليون جنيه لإنشاء اللوحات الكهربائية فى مصر الى جانب تعاونات اخرى فى الدول الافريقية و يرى ان المعرض هذا العام لم يواجه اى مشاكل و كان تنظيمه ممتاز و يتحدث عن رائيه فى المعرض انه لايقل عن أحد المعارض فى اى دولة اجنبية اخرى.

اوضح اسلام مصطفى احد العارضين ان الشركة بدات كفرع واحد ثم تتالت الفروع الى ان اصبحت اكبر 6 شركات فى مجال الكابلات المتخصصة , فيوجد اتفاقية الكوميسا بينهم و بين الدول الافريقيه التى تمكنهم من شراء و بيع البضاعة بدون جمارك و حين ينتهون من مرحلة التصنيع سيبدأون مرحلة التصدير و يرى ان المعرض هذا العام اثار ضجة كبيرة بسبب قوته وحسن تنظيمه.

تابع تامر حسن مدير أحد العارضين انهم يعملون فى مجال التوريدات الكهربائية و الباور و الكابلات المتخصصة و قسم خاص بالاضاءة وقسم اللوحات جديد و يتحدث عن تنظيم المعرض الذي أبهره عن كل عام و اهتمام الدولة بالمعرض و توفير كل طرق الراحه به و ان الاقبال على المعرض ممتاز جدا.

اضاف خالد مصطفى أحد العارضين ان المعرض يتطور سنة عن سنة والتنظيم كان اكثر من رائع وكانت مشكلته الوحيده و تعليقه على موضوع شبكات الاتصال فيرى انه كان يجب الاهتمام بها اكثر من ذلك.
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