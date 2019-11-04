حقيقة تصدير مصر دواجن لـ غينيا| تفاصيل

قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر لا تصدر لحوم دواجن إلي دولة غينيا، مشيرة إلى أن أية عمليات تصدير للدواجن المصرية تكون وفقا للاشتراطات التي حددتها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE"، وقواعد الاستيراد لكل دولة تستورد دواجن مصرية وفقا لهذه المعايير.



وأضافت "محرز"، ردا على ما تم تداوله بشأن تصدير دواجن مصرية من غينيا الجديدة إلي الكويت على أنها دواجن مصرية وتغيير منشأ الإنتاج لتكون دواجن من غينيا "غير صحيح"، وإن هناك عددا من الشروط والضوابط المتبعة التى يجب توافرها لحصول شركات الدواجن على شهادة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالسماح لها بتصدير الدواجن ضمن مشروع المناطق الخالية من إنفلونزا الطيور ومنها تطبيق جميع اشتراطات المزرعة وخلوها من إنفلونزا الطيور، والانضمام إلى برنامج إعداد وتأهيل مزارع الدواجن كمناطق خالية من مرض إنفلونزا الطيور.



وأوضحت نائب وزير الزراعة أنه يتم منح رخصة التصدير بعد تطبيق شروط وإجراءات الأمان الحيوى كاملة، وتطبيق برنامج تسجيل المنشآت الداجنة، وتطبيق معايير الأمان الحيوي والبعد الوقائى المعتمد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية فى باريس OIE .



وأشار "محرز"، إلي أن مدة البرنامج المتبع لمزارع الدواجن الخالية من المرض هي عام قبل السماح لها بالتصدير، وأخذ عينات من المنشأة كل 21 يوما وتحليلها بمعرفة أجهزة الهيئة والمعمل القومى للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجنى، وهو معمل معتمد دوليا طبقا يزو 17025.



ولفتت نائب وزير الزراعة إلى أنه فى حالة التأكد من سلبية العينات الواردة من الدواجن وخلوها من مرض إنفلونزا الطيور فإن المنشأة تحصل على الشهادة المعتمدة دوليا من الهيئة ويسمح لها بتصدير إنتاجها فورا، مشيرة إلي أن المنشآت الداجنة المستوفاة جميع الشروط يتم إعلان مزارعها خالية من إنفلونزا الطيور، طبقا لبرنامج اعتماد المنشآت الخالية، المتوافق مع شروط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE.