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رياضة

بـ البدلاء.. الاتحاد السعودي يواجه الوصل الإماراتي في البطولة العربية

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:02 م
الاتحاد السعودي
الاتحاد السعودي
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عمر سلامة
أعلن محمد العبدلي، المدير الفني المؤقت للاتحاد السعودي، عن تشكيل الفريق لملاقاة الوصل الإماراتي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في إياب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وجاء تشكيل الاتحاد كالآتي..

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي

الدفاع: حمدان الشمراني، عبد المحسن فلاته، مروان داكوستا، طارق عبد الله

الارتكاز: كريم الأحمدي، عبد الإله المالكي

الوسط: رومارينهو، خالد السميري، عبد العزيز البيشي

الهجوم: بريجوفيتش

وكانت مباراة الذهاب على ملعب زعبيل بالإمارات، انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة (2-1)، ليصبح بحاجة إلى الفوز أو التعادل أو الخسارة (0-1)، من أجل التأهل لربع نهائي البطولة العربية.
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