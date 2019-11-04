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رياضة

غدا.. مباراة ودية بين سيراميكا كليوباترا والداخلية

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:13 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا خوض مباراة ودية أمام الداخلية في الثانية والنصف ظهر غدٍ الثلاثاء على استاد الشرطة بالعباسية.

ويهدف الجهاز الفني للفريق بقيادة هيثم شعبان لمنح فرصة المشاركة في ودية الداخلية للاعبي فريقه الذين لم يشاركوا في مباراة اليوم أمام بتروجت، وذلك في إطار التحضير لمواجهة الزرقا يوم الاثنين المقبل على ستاد السويس الجديد.

ويحتل سيراميكا كليوباترا صدارة المجموعة الثانية لدوري الدرجة الثانية برصيد ٩ نقاط، عقب الفوز عصر اليوم على بتروجت بهدف نظيف سجله محمد جمال.
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