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بين الناس

أرملة مناشدة أهل الخير مساعدتها في تعليم أولادها

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشدت المواطنة سحر أحمد، البالغة من العمر 45 عاما، وتقيم بشارع عبد الفتاح البلتاجي، من شارع همفرس ببولاق الدكرور، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها على تحمل تكاليف معيشتها ومصاريف أولادها.

وتقول فى رسالتها: لدى بنت بالفرقة الثانية بمعهد الدراسات النوعية، والولد في الصف السادس بالمرحلة الابتدائية، والحياة أصبحت صعبة بسبب غلاء كل شيء، والمصاريف زادت علينا وزوجي متوفى، وليس لنا مصدر دخل غير معاش التضامن الاجتماعي، وكل ما أتمناه أن يتبنى أحد أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي في تعليم أولادي.

للتواصل مع الحالة: ٠١٠١٦٧٠٧٥٦٨


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