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حوادث

في حملة موسعة .. تطهير سوق المنهل وحي السفارات بمدينة نصر من الإشغالات .. صور

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:15 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
شنت أجهزة الأمن بالقاهرة، حملة موسعة لتطهير سوق المنهل بالمنطقة التاسعة بمدينة نصر من الاشغالات والاسواق العشوائية وازالة الباكيات والعشش بها ، وسط فرحة عارمه من الاهالي بعد ان اصبحت تلك المنطقة مصدرا للعشوائية .

وكان إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقه الشرقيه واللواءان مجدي الوصيف رئيس حي شرق مدينة نصر وطارق راشد مساعد فرقة مصر الجديدة لقطاع الشرق بمشاركة رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة، شنوا حملة مكبرة اليوم الاثنين تم خلالها ازالة التعديات والاشغالات و المخالفات التي تعوق حركة المارة وتشوه المظهر الحضارى وتلوث البيئة فى منطقة سوق المنهل.

وقال مجدي الوصيف رئيس حي شرق مدينة نصر، ان الحملة تم خلالها ازالة التعديات على املاك الدولة ورفع جميع المخالفات والاشغالات العشوائيه من عشش والباعة الجائلين المتواجدين بالشوارع المحيطه بسوق المنهل والتي شوهت المظهر الحضاري وأدت الي التلوث البيئي في محيط السوق وتضرر المواطنين وإعاقة حركة السير للمارة والعربات ، وتم التنبيه عليهم بالتواجد داخل السوق وليس خارجه ورفع و ازالة المخلفات والقمامه الناتجه عن ذلك٠

وأفاد اللواء الوصيف انه جار العمل و المتابعة في جميع المناطق بقطاع الحي لإنهاء جميع الظواهر السلبية التي يتضرر منها المواطنين حرصا على استعادة المظهر الحضاري اللائق لمناطق حي شرق مدينة نصر .

فى الوقت نفسه ، شن رجال الحي بشرق مدينة نصر حملة ليلية استهدفت الباعه الجائلين بمحيط حى السفارات استجابة لشكاوى الاهالي .
في حملة موسعة .. تطهير سوق المنهل وحي السفارات بمدينة نصر من الإشغالات .. صور
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