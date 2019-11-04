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مرأة

طريقة عمل ورق العنب بزيت الزيتون والليمون

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:18 م
صدى البلد
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ريهام قدري
إذا كنت من محبي ورق العنب يمكنك تقديمه بطريقة احترافية فقط تابعي الخطوات وستندهشين من الطعم اللذيذ لورق العنب بزيت الزيتون والليمون.


المقادير:
½ كيلو ورق عنب
½ كيلو رز منقوع
1 باقة بقدونس مفروم ناعم
1 كوب طماطم مفرومة
6 فص ثوم مهروس
1 بصلة مفرومة ناعمة
½ كوب عصير ليمون
½ كوب زيت زيتون
½ ملعقة كبيرة نعنع يابس
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملح حسب الذوق
لتحضير المرق:
1 لتر ماء
1 مكعب ماجي
عصير ليمونة
2 ملعقة كبيرة زيت
ملح

طريقة التحضير:
ننقع الأرز بالماء حوالي ربع ساعة ثم نفرم البصل والطماطم والبقدونس ونهرس الثوم .
نخلط في وعاء كلًا من الطماطم والبقدونس والبصل والثوم والزيت وعصير الليمون والنعنع والملح والفلفل ونحرك حتى تمتزج مكونات الحشوة جيدًا .
نضيف الأرز للحشوة ونحرك حتى يمتزج مع بقية النكهات .
نفرد ورق العنب ونضع الحشوة ثم نقوم بثني الأطراف فوق الحشوة ثم نلفه بإحكام حتى تنتهي الكمية .
نضع في أسفل القدر شرائح من البطاطس ثم نرتب ورق العنب على شكل طبقات ونضع بين كل طبقتين رشة زيت وعصير ليمون .
نضع في قدر آخر لتر من الماء وعصير ليمونة وملعقتين زيت نباتي ومكعب ماجي ونتركه يغلي ثم نضيفه فوق ورق العنب .
نغطي القدر ونتركه ينضج على نار هادئة لحوالي ساعة وبذلك يصبح جاهزًا للتقديم .
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