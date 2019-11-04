طريقة عمل ورق العنب بزيت الزيتون والليمون

إذا كنت من محبي ورق العنب يمكنك تقديمه بطريقة احترافية فقط تابعي الخطوات وستندهشين من الطعم اللذيذ لورق العنب بزيت الزيتون والليمون.





المقادير:

½ كيلو ورق عنب

½ كيلو رز منقوع

1 باقة بقدونس مفروم ناعم

1 كوب طماطم مفرومة

6 فص ثوم مهروس

1 بصلة مفرومة ناعمة

½ كوب عصير ليمون

½ كوب زيت زيتون

½ ملعقة كبيرة نعنع يابس

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الذوق

لتحضير المرق:

1 لتر ماء

1 مكعب ماجي

عصير ليمونة

2 ملعقة كبيرة زيت

ملح



طريقة التحضير:

ننقع الأرز بالماء حوالي ربع ساعة ثم نفرم البصل والطماطم والبقدونس ونهرس الثوم .

نخلط في وعاء كلًا من الطماطم والبقدونس والبصل والثوم والزيت وعصير الليمون والنعنع والملح والفلفل ونحرك حتى تمتزج مكونات الحشوة جيدًا .

نضيف الأرز للحشوة ونحرك حتى يمتزج مع بقية النكهات .

نفرد ورق العنب ونضع الحشوة ثم نقوم بثني الأطراف فوق الحشوة ثم نلفه بإحكام حتى تنتهي الكمية .

نضع في أسفل القدر شرائح من البطاطس ثم نرتب ورق العنب على شكل طبقات ونضع بين كل طبقتين رشة زيت وعصير ليمون .

نضع في قدر آخر لتر من الماء وعصير ليمونة وملعقتين زيت نباتي ومكعب ماجي ونتركه يغلي ثم نضيفه فوق ورق العنب .

نغطي القدر ونتركه ينضج على نار هادئة لحوالي ساعة وبذلك يصبح جاهزًا للتقديم .