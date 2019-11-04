مشكلته ليست فنية .. أمير مرتضى يكشف تفاصيل صادمة عن جروس



أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن جروس المدير الفني السابق للأبيض كان يتعامل بعنصرية شديدة مع اللاعبين.



وقال أمير في تصريحاته لبرنامج في الإستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم إف ام : جروس كان يقارن عقده بعقود بعض اللاعبين، وكنت دائما اقول له ان فالفيردي لا يحصل على مستحقات اكبر من ميسي".



واردف : كان يتعامل مع اللاعبين بعنصرية شديدة بسبب حصول بعضهم على عقود اكبر منه، وبعض الاحيان كان يخرج لاعبين من المران لهذا السبب".



وافصح : "كنت بخبي منه كشف المكافئات عشان معملش مشكلة معاه".



واردف : كما انني كنت اعاني من مشكلة معه في التواصل، فكان يحضر قبل المران بخمسة دقائق ويرحل عقب المران بخمسة دقائق، ولا يتحدث مع اللاعبين في أي مشاكل.



واتم كلماته : المشكلة مع جروس لم تكن فنية على الاطلاق، كنت أخلص له مثلما كنت أخلص لوالدي"