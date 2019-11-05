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اقتصاد

اليوم إطلاق معرض إكسبولينك بالتجمع

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 02:00 ص
صادرات
صادرات
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ولاء عبد الكريم
تنظم جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك» اليوم الثلاثاء، ملتقي ومعرض أجرو جيت 2019 الذي يعقد خلال يومين، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الصادرات والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية ويقام المعرض علي مساحة 950م بالتجمع الخامس.

وأكد المهندس خالد الميقاتي رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك» أن الدورة الأولي لمعرض وملتقي أجرو جيت يشارك فيها 25 شركة من كبري شركات الحاصلات الزراعية «الخضار والفاكهة» فى مصر من بينهم أكبر الشركات المصدرة فى القطاع الزراعى.

وأوضح «الميقاتي»، أن المعرض يمثل بوابة للترويج للمنتجات المصرية في أهم الأسواق المستوردة خاصة دول أفريقيا حيث يستهدف زيادة قيمة الصادرات المصرية لنحو 18 دولة من أفريقيا ودول شرق آسيا، لافتا إلي أن إجمالي صادرات الحاصلات الزراعية وصل إلى ما يقرب من 2.3 بليون دولار من بينهم 154 مليون دولار فقط إلى أفريقيا وهو ما يمثل 6.5 % حصة سوقية من إجمالي الصادرات المصرية خلال 2018/2019.

وأشار إلى أن إكسبولينك تقوم بعمل دراسات تفصيلية عن السوق الأفريقي ومتطلباته والدول المنافسة والمميزات التنافسية للمنتجات من أجل تعزيز تواجد المنتج المصري فى أسواق أفريقيا، كذلك عمل حصر للواردات لكل دولة والفرص الواعدة فى كل قطاع بجانب احتساب أقل تكلفة للشحن المواصفات المطلوبة للمنتجات المنافسة وتوفير كافة المعلومات للمصدرين.

وأوضح "الميقاتي" أن من خلال الدراسات التي قامت بها جمعية المصدرين المصريين يعد السوق الأفريقية من الأسواق الواعدة لمصر وتحقق افريقيا هامش ربح أكبر وميزة تنافسية كبيرة للمصدرين المصريين.

وكان أعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في سبتمبر الماضي أن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية بلغت 4.3 مليون طن في مقدمتها صادرات الموالح يليها صادرات العنب والرمان والفراولة من الفاكهة ومن الخضراوات يأتي البصل والبطاطس في المقدمة.
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