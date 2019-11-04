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حوادث

بتهمة التحريض والتخريب.. النيابة تأمر بضبط وإحضار حمو بيكا

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:44 م
النيابة تستدعي حمو
النيابة تستدعي حمو بيكا
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أحمد عبد العزيز
أصدرت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، اليوم الإثنين، قرارا بسرعة ضبط وإحضار المطرب الشعبى حمو بيكا، بعد اتهامه باقتحام منشأة عامة "مقر نقابة المهن الموسيقية"، والتحريض والتخريب، و التعدي بالألفاظ على موظف شخصية عامة "نقيب الموسيقيين"، والسب والقذف.

وتقدم الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، ببلاغ الي نيابة الدخيلة بالإسكندرية، طالب فيه بضبط وإحضار المطرب الشعبي حمو بيكا، بعد قيامه بمهاجمة الموسيقيين والتعدي علي الفنان هاني شاكر وتهديده.

وقامت النيابة اليوم بفحص "السيديهات" التي تم تفريغها من الكاميرات الكائنة في مكان الواقعة، وتم تسجيل تعدي المتهم على الموظفين.

وكان حمو بيكا قد قام باقتحام مقر نقابة المهن الموسيقية وذلك اعتراضًا على عدم منحه تصريح للغناء في حفل بـ محافظة دمياط.
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