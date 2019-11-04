بعد حريق مصنع قليوب .. حملة للتفتيش على مصانع القليوبية

أكد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، إن مبنى المصنع المحترق بدأ في الانهيار بفعل الحريق، مشيرا إلى أنه جار التعامل مع الموقف دون خسائر في الأرواح.



وكلف المحافظ، حامد طلبة رئيس مدينة ومركز قليوب بشن حملة مكبرة بالتعاون مع القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة بالمرور والتفتيش على كل المنشآت الصناعية للتأكد من سلامتها الإنشائية، وتوافر معدات الإطفاء في أعقاب الحريق الهائل الذي ألتهم مصنع "أبو حوا" للموتوسيكلات والذي لازالت جهود القوات المسلحة والحماية المدنية مستمرة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده وإخماده نهائيا.



يذكر أن محافظ القليوبية ومدير الأمن ومساعد وزير الداخلية للحماية المدنية والسكرتير العام المساعد للمحافظة انتقلوا إلى مكان الحريق لمتابعة أعمال إطفاء الحريق وإخماد النيران.



وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من اللواء أحمد العشماوي مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق هائل بشركة أبوحوا للدراجات البخارية بقرية كفر أبو جمعة مركز قليوب وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وتبين أن الحريق نشب في مخازن الكاوتش الخاصة بمصانع أبوحوا لتصنيع الموتوسيكلات وامتد لمصنع التصنيع وقطع الغيار دون خسائر في الأرواح وجار محاصرة النيران ومنع إمتدادها للمناطق المجاورة.

