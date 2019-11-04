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رياضة

عمرو الجناينى: حاسبوني لو أجلت مباراة في الدوري بـ تليفون

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:48 م
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
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محمد رشاد
أكد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن تأجيل مباريات الدورى هذا الموسم لا يتم إلا لأسباب خارجة عن إرادة اتحاد الكرة، موضحا أن تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك جاء بناء على تعليمات أمنية.

وقال الجناينى، فى تصريحات تليفزيونية، إن اتحاد الكرة لا يؤجل أى مباراة بناء على مكالمة تليفونية من رئيس ناد أو بالمزاج، معلقا: "حاسبونى لو أجلت مباراة بتليفون أو بالمزاج".

وأضاف رئيس اتحاد الكرة أنه يوفر كل الدعم للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب قبل خوض بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، موضحا أنه يناشد الجماهير الزحف بقوة نجو استاد القاهرة لمساندة اللاعبين والجهاز الفنى لتحقيق إنجاز يضاف للكرة المصرية، موضحا أن أغلى تذكرة للبطولة تبلغ 300 جنيه، فى إشارة إلى خفض أسعار التذاكر تشجيعا للجماهير على الحضور.
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