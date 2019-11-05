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رياضة

أخبار الزمالك اليوم| موقف نهائي بشأن عودة كهربا.. تصريحات نارية لـ أمير مرتضى عن سيد عبد الحفيظ

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 12:07 ص
حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالآتي:

أمير مرتضى: احتوينا أزمة جنش .. ونساند كاسونجو

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن أزمة الإدارة مع محمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق انتهت.

متعب أو غالي .. تصريحات نارية لأمير مرتضى عن سيد عبد الحفيظ

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن العلاقة مع النادي الاهلي سوف تتحسن كثيرا إذا كان حسام غالي أو عماد متعب في منصب مدير الكرة.

الزمالك يعلن موقفه النهائي بشأن عودة كهربا .. التفاصيل

بدأ أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك كلماته ، "الباب مقفول أمام كهربا".

مشكلته ليست فنية .. أمير مرتضى يكشف تفاصيل صادمة عن جروس

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن جروس المدير الفني السابق للأبيض كان يتعامل بعنصرية شديدة مع اللاعبين.

نجم الزمالك يتلقى دعوة للمشاركة فى مباراة ودية بين نجوم أفريقيا والعالم

تلقي إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك دعوة للمشاركة في المباراة الودية التي تجمع بين نجوم القارة الأفريقية والعالمية يوم الأربعاء المقبل في المغرب بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء التي يحتفل بها المنتخب المغربي كل عام بمدينة العيون.

الزمالك يفجر مفاجأة صادمة عن حالة فرجاني ساسي الصحية.. تفاصيل

فجر أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، مفاجأة كبيرة عن فرجاني ساسي وحالته الصحية مع نادي الزمالك خلال الفترة الماضية.

الزمالك يسحق جولدى بثلاثية نظيفة وديا استعدادا للقاء إنبي في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على جولدي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بالقلعة البيضاء.
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