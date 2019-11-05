أخبار الزمالك اليوم| موقف نهائي بشأن عودة كهربا.. تصريحات نارية لـ أمير مرتضى عن سيد عبد الحفيظ

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن أزمة الإدارة مع محمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق انتهت.أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن العلاقة مع النادي الاهلي سوف تتحسن كثيرا إذا كان حسام غالي أو عماد متعب في منصب مدير الكرة.بدأ أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك كلماته ، "الباب مقفول أمام كهربا".أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن جروس المدير الفني السابق للأبيض كان يتعامل بعنصرية شديدة مع اللاعبين.تلقي إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك دعوة للمشاركة في المباراة الودية التي تجمع بين نجوم القارة الأفريقية والعالمية يوم الأربعاء المقبل في المغرب بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء التي يحتفل بها المنتخب المغربي كل عام بمدينة العيون.فجر أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، مفاجأة كبيرة عن فرجاني ساسي وحالته الصحية مع نادي الزمالك خلال الفترة الماضية.حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على جولدي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بالقلعة البيضاء.