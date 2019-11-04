نجم الزمالك يتلقى دعوة للمشاركة فى مباراة ودية بين نجوم أفريقيا والعالم

تلقي إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك دعوة للمشاركة في المباراة الودية التي تجمع بين نجوم القارة الأفريقية والعالمية يوم الأربعاء المقبل في المغرب بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء التي يحتفل بها المنتخب المغربي كل عام بمدينة العيون.



وتشهد المباراة حضور عدد كبير من نجوم الكرة العالمية على رأسهم البرازيلي رونالدينيو والكرة الإفريقية مثل صامويل إيتو وروجيه ميلا نجمي الكرة الكاميرونية والزامبي كالوشا بواليا وجاء تواجد إسماعيل يوسف كأحد نجوم القارة الأفريقية لما قدمه من مسيرة حافلة مع نادي الزمالك والمنتخب المصري، بجانب بعض الأسماء المصرية اللامعة مثل خالد الغندور ونادر السيد.