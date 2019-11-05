متحدثا عن أبوتريكة وستاد الأهلي.. تركي آل شيخ يكشف كواليس زياراته للخطيب ..فيديو

ظهر المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ، في "لايف" عبر صفحة أحد نشطاء السوشيال ميديا ، ليتحدث عن كواليس زيارته لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بمنزله ، للاطمئنان عليه ، وفي مبادرة للصلح بعد فترة مليئة بالأزمات.



وعبر الفيديو الذي بثه البنا على صفحته ، قال تركي آل شيخ ، أنه مشجع أهلاوي ، وعلاقته بجماهير الزمالك طيبة ، وخلال زيارته لبيبو ، لم يتحدث عن الماضي ، وكان الأهم هو الاطمئنان على صحته بعد اجرائه عملية حقن في أعصاب الفقرات القطنية ، مشيدا بترحاب اسرته واحفاده به.



وقال آل شيخ مالك نادي ألميريا الإسباني ، انه من الممكن ان يكون هناك مباراة بستاد القاهرة بين ناديه والأهلي ، في حالة موافقة الخطيب ومجلس الأهلي ، مشيرا الى انه اتفق معه ان يجتمعان عقب عودة من استكمال رحلة علاجه في فرنسا ، مؤكدا ان بيبو وعده بزيارته في السعودية.



وعن مؤمن زكريا لاعب الأهلي ، قال آل شيخ ، ان سفر اللاعب لامريكا للعلاج متوقف على التأشيرة فقط ، وكل الاجراءات هناك تمت لبدءه رحلة العلاج.



وتطرق اللايف الى عودة محمد ابوتريكة لاعب القلعة الحمراء ومنتخب مصر السابق ، إلى مصر ، قائلا : مستعد للسعي في ذلك ، ولكن الامر خاص بالدولة المصرية ، والقيادة والحكومة المصرية ستكون احن على المصريين من اي احد ، مضيفا الى انه حضر الى القاهرة لانهاء ازمة بعض الشباب المحبوسين على خلفية توجيه هتافات مسيئة له في احد المباريات.



وفجر ابوناصر مفاجاة من العيار الثقيل بشأن استاد الأهلي ، قائلا : لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين ، فاتفاقي مع رئيس الأهلي ان التعاون بيننا سيكون رسميا والا يتدخل احد بينهما مطلقا.