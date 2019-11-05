عظمة مصر موجودة في النادي الأهلي.. الذكرى السادسة للفريق عبد المحسن مرتجي

يوافق اليوم 5 نوفمبر، الذكرى السادسة لوفاة الفريق أول عبد المحسن مرتجي، أحد أبرز القادة العسكرية، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق، ووالد المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي الحالي.



وفي السطور التالية نستعرض إليكم، مسيرته الذي كتبها بحروف من ذهب..



الفريق أول عبد المحسن كامل مرتجي، هو قائد عسكري مصري، تولى قيادة الجيش المصري في حرب اليمن 1964 وقائد جبهة سيناء في حرب 1967، وهو العسكري الوحيد الذي حمل لقب قائد القوات البرية بالقوات المسلحة المصرية، حيث ألغيت تلك القيادة رسميًا بعد حرب 1967.



تخرج في الكلية الحربية عام 1937، تدرج في الترقي حتى وصل إلي قيادة اللواء السادس المستقل بالقنطرة شرق برتبة عميد، كما تولى رئاسة هيئة تدريب الجيش.



تولى الفريق أول مرتجي قيادة القوات العربية باليمن خلال الفترة من عام 1963 حتي 1965 وحصل علي نجمة الشرف العسكرية أثناء حرب اليمن في أبريل من عام 64 ثم تولى قيادة القوات البرية قبل أن يعود مرة أخرى إلى اليمن في عام 1966.



عقب التقاعد من منصبه العسكري، تولى رئاسة النادي الأهلي في الستينيات والسبعينيات، وهو الرئيس التاسع للنادي الأهلي وتولى أول مرة يوم 15 ديسمبر 1965 حتي 13 يوليو 1967 بتكليف رسمى من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ثم فترة ثانية بالانتخاب من 8 نوفمبر عام 1972 حتي 12 ديسمبر 1980.



رجل الحرب وكرة القدم، لم يترك الأهلي حتى وفاته، عشق القلعة الحمراء، إلى أبعد الحدود، وكان دائما يقول "عظمة مصر موجودة في النادي الأهلي".



حقق الأهلي في عهده، العديد من البطولات، حيث حصل المارد الأحمر على بطولة الدوري العام 5 مرات وبطولة كأس مصر 3 مرات.



عائلة مرتجي، حفرت اسمها في تاريخ القلعة الحمراء، فما زال عطاء العائلة للنادي الأهلي من حب وتفاني، واخلاص مستمر، والتي ينعكس صدقها على مشاعر الجماهير، وأعضاء الجمعية العمومية، التي تجعل خالد مرتجي دائما الأول في عدد الأصوات الانتخابية.