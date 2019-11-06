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محافظات

لكل اسم حكاية.. مسجد قايتباي في الفيوم معلم أثري مميز

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:12 ص
مسجد قايتباي في الفيوم
مسجد قايتباي في الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
يقع مسجد قايتباي في أقصى الطرف الشمالى الغربى من مدينة الفيوم، على ضفاف ترعة بحر يوسف، ويرجع إلى عصر الدولة المملوكية.

مسجد قايتباى أو مسجد خوند أصلباى، بني في العصر المملوكي عام 1476 على يد "خوند أصلباى" زوجة السلطان الأشرف قايتباي في زمن سلطنة ابنها السلطان الناصر محمد بن قايتباي. 

ويقع المسجد في أقصى الطرف الشمالي للقسم الغربي من مدينة الفيوم على ضفاف ترعة بحر يوسف، والمسجد معالم أثرية مميزة مثل دكة المقرئ والباب والمنبر الذي يمكن فكه وتركيبه والمطعم بسن الفيل الذي استورد خصيصًا له من الصومال.

ويمتاز المسجد بأن منبره تم تصنيعه بطريقة يمكن فكها وتركيبها، كما أنه مطعم بالعاج والصدف وسن الفيل الذى أستورد خصيصا له من الصومال وبه تحف أصلية كالباب ودكة المقرئ وتزينه زخارف الطبق النجمي الشهيرة في هذا العصر.

ويعود إنشاء المسجد إلي عام 901 إلى 904 هـ . 1495 إلى 1498 م، وكان قديمًا يقع على ضفة الشمال الغربي على بحر يوسف فوق القنطرة، وفي عام 1887 حدث تصدع انهار فيه نصف الجامع المقام على القنطرة، وفى عام 1998 قامت لجنة حفظ الآثار العربية بالحفاظ على الأجزاء الباقية من الجامع وأصبحت مساحته مقصورة على الجزء المقام على الأرض.

والمسجد من الداخل يتبع نظام مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو يتكون من صحن أوسط تحيط به 4 أروقة أكبرها رواق القبلة فكان له صحن مبلط بالحجر الجيري وبالغرب من الركن الجنوبى للصحن يوجد فوهة صهريج.
لكل اسم حكاية.. مسجد قايتباي في الفيوم معلم أثري مميز
لكل اسم حكاية.. مسجد قايتباي في الفيوم معلم أثري مميز
لكل اسم حكاية.. مسجد قايتباي في الفيوم معلم أثري مميز
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