Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لكل اسم حكاية.. سيدي سالم.. تعرف على الولي صاحب تسمية المدينة باسمه

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:14 م
مركز سيدي سالم
مركز سيدي سالم
Advertisements
محمود زيدان
لكل اسم حكاية .. يُعد مركز سيدي سالم، من أكبر مراكز محافظة كفر الشيخ، وتقع مدينة سيدي سالم في شمال المحافظة وتقع مساحة شاسعة من بحيرة البرلس به، وكانت تسمى قديمًا بحوض الزعفران نسبة لكثرة زهرة الزعفران فيها.

ويحد مركز سيدي سالم من الجنوب مركز كفر الشيخ ودسوق وشرقًا مركزا الرياض وبلطيم وغربًا مركزا فوة ومطوبس، ويتميز هذا المركز بارتفاع نسبة التعليم العالي والجامعي بين أبنائه.

وسُمي مركز سيدي سالم بهذا الاسم نسبة إلي العارف بالله سيدي سالم أبو جبارة المسلم الحسيني، وهو من أولياء الله الصالحين، و جاء من العراق ليعيش في هذا المكان، وضريحه علي بعد 3 كيلو مترات من الجانب الشرقي للمدينة.

ومن أبرز المشاهير لهذا المركز الوزير أحمد العماوي، وزير القوى العاملة الأسبق، وعضو مجلس الشوري الأسبق بها.

اقرأ أيضا 




Advertisements

ترشيحاتنا

البرلمان يرد على ظاهرة تصدير الكلاب الضالة للخارج| تفاصيل

ياسمين صبري تتحدى نفسها بتمرين صعب.. والجمهور: ارحمينا

صدمة.. صحة البرلمان توافق على تصدير الكلاب لـ سويسرا | تفاصيل

الجوكر المصري.. مخطط جديد من الإخوان لنشر الفوضى في مصر ..شاهد

السيسي يستشهد بآية قرآنية في رسالة خاصة للمصريين| شاهد

شغب مباراة الأهلي والزمالك.. اتحاد السلة يقرر فتح تحقيق عاجل بسبب الأحداث

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. وادى الحيتان في الفيوم منطقة تراث عالمى لحيتان قبل 40 مليون سنة

مروة نصر تشعل حفل الأكاديمية الدولية للإعلام.. صور

هانتعشى إيه النهاردة .. قرص بطاطس بالجبنة والطماطم وسلطة خيار ألمانية.. والحلو: كسكسي بالفواكه