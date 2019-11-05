لكل اسم حكاية.. سيدي سالم.. تعرف على الولي صاحب تسمية المدينة باسمه

لكل اسم حكاية .. يُعد مركز سيدي سالم، من أكبر مراكز محافظة كفر الشيخ، وتقع مدينة سيدي سالم في شمال المحافظة وتقع مساحة شاسعة من بحيرة البرلس به، وكانت تسمى قديمًا بحوض الزعفران نسبة لكثرة زهرة الزعفران فيها.
ويحد مركز سيدي سالم من الجنوب مركز كفر الشيخ ودسوق وشرقًا مركزا الرياض وبلطيم وغربًا مركزا فوة ومطوبس، ويتميز هذا المركز بارتفاع نسبة التعليم العالي والجامعي بين أبنائه.
وسُمي مركز سيدي سالم بهذا الاسم نسبة إلي العارف بالله سيدي سالم أبو جبارة المسلم الحسيني، وهو من أولياء الله الصالحين، و جاء من العراق ليعيش في هذا المكان، وضريحه علي بعد 3 كيلو مترات من الجانب الشرقي للمدينة.
ومن أبرز المشاهير لهذا المركز الوزير أحمد العماوي، وزير القوى العاملة الأسبق، وعضو مجلس الشوري الأسبق بها.
ويحد مركز سيدي سالم من الجنوب مركز كفر الشيخ ودسوق وشرقًا مركزا الرياض وبلطيم وغربًا مركزا فوة ومطوبس، ويتميز هذا المركز بارتفاع نسبة التعليم العالي والجامعي بين أبنائه.
وسُمي مركز سيدي سالم بهذا الاسم نسبة إلي العارف بالله سيدي سالم أبو جبارة المسلم الحسيني، وهو من أولياء الله الصالحين، و جاء من العراق ليعيش في هذا المكان، وضريحه علي بعد 3 كيلو مترات من الجانب الشرقي للمدينة.
ومن أبرز المشاهير لهذا المركز الوزير أحمد العماوي، وزير القوى العاملة الأسبق، وعضو مجلس الشوري الأسبق بها.
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