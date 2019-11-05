Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

انتهاك جديد.. طهران تهدد ببدء ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:48 ص
الرئيس الإيراني حسن
الرئيس الإيراني حسن روحاني
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، عن بدء ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي في محطة فوردو النووية، وذلك ضمن الخطوة الرابعة لخفض الالتزامات النووية.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قال روحاني، إن إيران ستقلص مزيدا من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي بضخ الغاز في أجهزة طرد مركزي بمحطة فوردو بدءا من الأربعاء.

وأضاف روحاني: "سنبدأ منذ غد الأربعاء تنفيذ الخطوة الرابعة في محطة فوردو النووية، وستكون بضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي في المحطة"، لافتًا إلى أن هذه الخطوة قابلة للعودة في حال عاد الطرف المقابل إلى تنفيذ تعهداته بموجب الاتفاق النووي.

وأكد أن طهران ستعود إلى تطبيق الاتفاق النووي بالكامل في حال تمكنها من بيع النفط وتنفيذ الطرف المقابل تعهداته.

وتابع قوله: "سأبلغ اليوم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بضخ الغاز في أكثر من ألف جهاز طرد مركزي في محطة فوردو منذ الغد .. نشاطنا الجديد في محطة فوردو سيكون تحت إشراف مفتشي الوكالة الدولية"، مؤكدا أن لبلاده كامل الحق في إنتاج أي نوع من أجهزة الطرد المركزي.

وأشار روحاني إلى أن المفاوضات مع الأوروبيين مستمرة وستمنح طهران الطرف المقابل مهلة جديدة لمدة شهرين.

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أعلن، أمس الاثنين، أن طهران شغلت 60 جهاز طرد مركزي متطور من طراز "آي آر 6"، وهذا يعد انتهاكا جديدا لاتفاقها النووي مع القوى العالمية.

ووفقًا لموقع "العربية"، يمكن لجهاز الطرد المركزي "آي. آر. 6" إنتاج يورانيوم مخصب بسرعة تبلغ عشرة أضعاف سرعة إنتاج الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي "آي. آر. 1".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيان شديد اللهجة.. فرنسا ترفض إعلان إيران الجديد بانتهاك الاتفاق النووي

مسئول إيراني: تطوير أجهزة طرد مركزي جديدة على جدول أعمال طهران

بعد آثار اليورانيوم..وكالة الطاقة الذرية تفضح تطور خطير في إيران

وكالة الطاقة الذرية: إيران بدأت تركيب 22 جهازا للطرد المركزي المتطور

خطوة مستفزة.. إيران تخالف شروط الاتفاق النووي.. وتستخدم أجهزة طرد مركزي متطورة

إيران تكشف حجم برنامجها النووي وموعد عمل مفاعل أراك

ترشيحاتنا

هند النعساني: الطفل المصري أذكى طالب في العالم.. فيديو

سارة الطباخ: ما تم استثماره في محمد الشرنوبي يفوق قيمة الشرط الجزائي

عيش الواقع.. متابع يصدم محمد رمضان في أثناء زيارته للمغرب.. شاهد

أنت عنيد بطبعك.. حظك اليوم الثلاثاء لـ مواليد برج العقرب

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 5 -11- 2019

تحذير شديد اللهجة من القومي للتغذية بشأن حلوى المولد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر السيارات الكورية مبيعا في مصر لعام 2019

بـ إطلالة محتشمة أنيقة.. 20 صورة تكشف عن موضة أزياء شتاء 2020 للمحجبات

بـ اطلالة جريئة.. إنجي المقدم تشعل إنستجرام