انتهاك جديد.. طهران تهدد ببدء ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، عن بدء ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي في محطة فوردو النووية، وذلك ضمن الخطوة الرابعة لخفض الالتزامات النووية.



ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قال روحاني، إن إيران ستقلص مزيدا من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي بضخ الغاز في أجهزة طرد مركزي بمحطة فوردو بدءا من الأربعاء.



وأضاف روحاني: "سنبدأ منذ غد الأربعاء تنفيذ الخطوة الرابعة في محطة فوردو النووية، وستكون بضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي في المحطة"، لافتًا إلى أن هذه الخطوة قابلة للعودة في حال عاد الطرف المقابل إلى تنفيذ تعهداته بموجب الاتفاق النووي.



وأكد أن طهران ستعود إلى تطبيق الاتفاق النووي بالكامل في حال تمكنها من بيع النفط وتنفيذ الطرف المقابل تعهداته.



وتابع قوله: "سأبلغ اليوم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بضخ الغاز في أكثر من ألف جهاز طرد مركزي في محطة فوردو منذ الغد .. نشاطنا الجديد في محطة فوردو سيكون تحت إشراف مفتشي الوكالة الدولية"، مؤكدا أن لبلاده كامل الحق في إنتاج أي نوع من أجهزة الطرد المركزي.



وأشار روحاني إلى أن المفاوضات مع الأوروبيين مستمرة وستمنح طهران الطرف المقابل مهلة جديدة لمدة شهرين.



وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أعلن، أمس الاثنين، أن طهران شغلت 60 جهاز طرد مركزي متطور من طراز "آي آر 6"، وهذا يعد انتهاكا جديدا لاتفاقها النووي مع القوى العالمية.



ووفقًا لموقع "العربية"، يمكن لجهاز الطرد المركزي "آي. آر. 6" إنتاج يورانيوم مخصب بسرعة تبلغ عشرة أضعاف سرعة إنتاج الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي "آي. آر. 1".