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رياضة

قناة الأهلي تزف بشرى سارة لمتابعيها.. تفاصيل

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:48 ص
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
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عمرو الحلوانى
نجح مسئولو قناة النادي الأهلي، فى التواصل إلى اتفاق مع مجلس إدارة اتحاد كرة السلة من أجل إذاعة مباراة القمة اليوم مع الزمالك عبر شاشتها.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة اليوم بين الأهلي والزمالك فى تمام الساعة السادسة مساء.

وتعد مواجهة الأهلى والزمالك واحدة من أقوى من اللقاءات فى كرة السلة فى ظل القوة الكبيرة التى يتمتع بها الفريقان وامتلاكهما مجموعة من أهم وأفضل اللاعبين على الإطلاق.

وشهدت الأيام الماضية تركيزا كبيرا من جانب الأهلي بقيادة مدربه أشرف توفيق والذى يسعى إلى تحقيق الفوز والتأهل على حساب الأبيض فى أول مباراة رسمية له أمام الزمالك بعد توليه مسئولية تدريب المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وفى المقابل رفع الجهاز الفنى للزمالك بقيادة عصام عبد الحميد حالة الطوارئ القصوى استعدادا لمواجهة الأهلى اليوم والتى يسعى إلى الفوز بها والسير بخطى ثابتة نحو حصد لقب الكأس.
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