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ثقافة

أكاديمية الفنون تكرم نجوم مهرجان قصر المنيل.. صور

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:25 ص
جمال الشرقاوي
كرمت الدكتورة حنان أبو المجد عميد معهد الكونسرفتوار، عازف البيانو الإسباني الشهير مارتين جارسيا، واليابانية إليسا كواتوجي عازف الكمان، كما كرمت المجريين كلارا بابل عازفه الهارب، وكوفاكس زالان عازف التوباز.

جاء ذلك ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان متحف المنيل برئاسة الأمير عباس حلمي، حيث استضافت أكاديمية الفنون بالتعاون مع جمعيه أصدقاء متحف قصر المنيل الجهة المنظمة للمهرجان عدد من الفنانين لإقامه ورش عمل مع طلبة أقسام المعهد المختلفه علي مدار أربعة أيام بقاعتي أبوبكر خيرت، والدكتورة سمحة الخولي.

وتفاعل الطلاب خلال الورشة مع الأساتذة الأجانب من حيث الاستفادة الفنية وتبادل الخبرات والتعرف على مختلف الثقافات.

وعبرت كواجوتي عن سعادتها بالمشاركة في تلك الورش التي تقام داخل صرح عظيم مثل أكاديمية الفنون، مضيفة أنها وجدت استيعابا جيد للغاية من طلاب الأكاديمية بل ولديهم حس فني وطاقة داخليه تشير الي أنهم سيصبحون يوما من أهم الموسيقيين .

من جانبه قال مارتين إنه لم يكن يتوقع تكريمه من الأكاديمية وإن هذا التكريم بمثابة محطة مهمة في مشواره الموسيقي فهو لم يكن ينتظر التكريم بل كان يسعي فقط الي تقديم رسالة فنيه لطلاب الموسيقى.

وأشار جارسيا إلى أنه أيضا استفاد بعض الخبرات من الطلاب سوف تساعده في بلاده وسيعمل على استغلالها.

يذكر أن مهرجان قصر المنيل يقام برعايه الاتحاد الأوروبي ووزارتي الآثار والثقافة ويهدف الي الحفاظ علي التراث الموسيقي المصري والعالمي ويعمل من أجل تنشيط السياحة الثقافية ودعم مقتنيات المتحف.
أكاديمية الفنون تكرم نجوم مهرجان قصر المنيل.. صور
أكاديمية الفنون تكرم نجوم مهرجان قصر المنيل.. صور
أكاديمية الفنون تكرم نجوم مهرجان قصر المنيل.. صور
أكاديمية الفنون تكرم نجوم مهرجان قصر المنيل.. صور
أكاديمية الفنون تكرم نجوم مهرجان قصر المنيل.. صور
أكاديمية الفنون تكرم نجوم مهرجان قصر المنيل.. صور
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