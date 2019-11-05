بعد تهديدات بالإطاحة به .. شاهد| الرئيس البوليفي ينجو من حادث طائرة

تعرضت طائرة مروحية، كانت تقل الرئيس البوليفي ايفو موراليس، لعطل ميكانيكي تسبب في هبوط اضطراري لها، حسبما أعلن الجيش البوليفي.



وأفادت القوات الجوية البوليفية بأنه لم يصب أحدا بأذى، مشيرة إلى أن الخلل الميكانيكي حدث عندما كانت الطائرة تقلع من قرية في جبال الأنديز حيث كان موراليس يفتتح طريقا جديدا، وانتشر مقطع فيديو للحادث بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي.



وقال موراليس بعد أن استأنف عمله في مقر الحكومة في تغريدة على تويتر:("إخوتي، اليوم بعد افتتاح طريق في كولكويري تعرضنا لحادث في المروحية سيتم التحقيق فيها بشكل مناسب".



ولفتت القوات الجوية إلى أنها تحقق في أسباب العطل.



بدوره، أعلن سلاح الجو البوليفي في بيان له،أن الطائرة المروحية من طراز اي سي-145 "تعرضت لعطل في مروحة الذيل أثناء الإقلاع، ما استدعى هبوطها اضطراريا".



وقد أثارت هذه الحادثة شكوك أنصار موراليس، خاصة بعدما هدد لويس فيرناندو كاماتشو أحد زعماء المعارضة المحافظة في منطقة سانتا كروز الشرقية السبت "باتخاذ إجراء حاسم" ليل الاثنين لإبعاد موراليس عن السلطة.



ووصف وزير الداخلية السابق هوجو مولديز حادث المروحية في تغريدة على تويتر بأنه "هجوم إجرامي".



واتهم الرئيس موراليس خصومه بالتخطيط للقيام بانقلاب ضده.



وأشعل هذا الحادث التوتر في البلاد التي تشهد منذ أسبوعين تظاهرات معارضة للرئيس اليساري منذ إعادة انتخابه لولاية جديدة في انتخابات مثيرة للجدل والخلافات.



