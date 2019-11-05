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اقتصاد

البنك المركزي: صندوق بمليار جنيه لدعم مشروعات الشباب

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 12:25 م
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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محمد يحيي
كشفت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن استهداف البنك إصدار صندوق الابتكار بتمويل قدره مليار جنيه، لدعم جهات تمويل الابتكارات والمشروعات الابداعية، مؤكدة أنه سيكون محفزا لأفكار الشباب المصري وتنفيذها على أرض مصر والحفاظ على الكفاءات الشبابية.

وأوضحت لبنى هلال، في تصريحات لها خلال فعاليات مؤتمر الناس والبنوك، أن إستراتيجية البنك المركزي تستهدف إنشاء صندوق للابتكارات بما يتوافق مع البيئة التشريعية وسلامة الجهاز المصرفي، لافتة إلى أن البنك المركزي سيستغل مقره بمنطقة وسط البلد لإطلاق ملتقى للتواصل مع أصحاب الابتكارات والإبداعات الشبابية.

وأعلنت عن توجه البنك المركزي لإطلاق مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا على مستوى المنطقة العربية والإفريقية بما يمثل حلقة الوصل بما يقوم به البنك المركزي وإستراتيجية مصر 2030 للانتقال نحو التكنولوجيا المالية.

وأكدت أن استمرار نجاح إجراءات الشمول المالي تتطلب المزيد من الجهود والتوعية للمواطنين والعملاء بتقديم الدور المنوط به لتقليل التعامل بالكاش وتطوير البنية التحتية.
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