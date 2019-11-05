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رياضة

المقاصة يلتقي مع منتخب السويس وديا اليوم

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:52 م
ميدو مدرب المقاصة
ميدو مدرب المقاصة
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عمرو الحلوانى
قرر أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، خوض مباراتين وديتين أمام فريق السويس اليوم، الثلاثاء، في تمام الرابعة عصرا على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي ثم مع الإنتاج الحربي مساء غد الأربعاء، في تمام الثالثة عصرا، بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوى، فى إطار استعدادات المقاصة خلال فترة توقف الدوري الحالية بسبب بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر.

ويسعى ميدو جاهدا للحفاظ على جاهزية اللاعبين استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقبلة فى الجولة السادسة للدورى.

وكان فريق المقاصة استأنف تدريباته أمس بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، بعد راحة سلبية لمدة ٤٨ ساعة عقب خوض مباراتين وديتين أمام سيراميكا كليوباترا ودجلة.
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