الجيش اللبناني يتدخل ويزيل خيم المعتصمين من صيدا

في اليوم العشرين من المظاهرات، قام الجيش اللبناني بإزالة الخيم من ساحة ايليا في مدينة صيدا التي كان وضعها الحراك الشعبي على جانبي طريق التقاطع، إضافة إلى المنصة الرئيسية الخاصة بالخطباء، فيما بقيت تلك التي وضعت في حديقة الناتوت الوسطية، وفق ما ذكرت شبكة إل بي سي اللبنانية.



وعادت الحركة الطبيعية الى المرافق العامة والتجارية والمصرفية في صيدا، بعد ان شهدت صباحا تجمعا للمحتجين الذين أقفلوا بعضا منها لوقت قصير سرعان ما عاد موظفوها إلى مزاولة عملهم واستقبال معاملات زبائنهم.



و شارك طلاب المدارس التي فتحت أبوابها اليوم في اعتصام في ساحة ايليا التي أغلقت جزئيا ثم ما لبثت أن عادت سالكة باتجاهاتها الأربعة أمام المواطنين.

