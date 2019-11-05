استعدادا للسيول.. تدبيرات احترازية فى البحيرة لمواجهة نوة المكنسة

تواصل محافظة البحيرة استعداداتها ويجرى العمل بجميع القرى والمدن على قدم وساق لمجابهة الأمطار والسيول والتغيرات الجوية المحتملة كتدبير احترازى بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من "نوة المكنسة"، حيث تستمر المحافظة فى إعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية وخاصة الوحدات المحلية الشمالية "رشيد-إدكو-كفر الدوار".



ومن جانبه وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري مديريات الخدمات ورؤساء مجالس إدارات الشركات بالمحافظة بستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي أحداث والاستعداد التام لفصل الشتاء بالتزامن مع التحذير من "نوة المكنسة" مع الالتزام بانعقاد غرف العملیات الفرعية بالمراکز والمديریات علی مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات وإخطار غرفة العملیات المركزية بالمحافظة، أولًا بأول مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كلا فيما يخصه بالتنسيق مع جميع الجهات للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.



وأشار اللواء آمنة الى أن المحافظة قد تعرضت الشهر الماضى لموجة شديدة من سقوط الأمطار الغزيرة، تم خلالها رفع درجة الاستعداد القصوى والاستنفار التام بجميع الجهات والمتابعة والتدخل الفورى والسريع وجاهزية الأطقم والمعدات، حيث حالت تلك الاستعدادات والتدخل السريع دون وقع أى أضرار بالغة، خاصة فيما يخص الأراضى الزراعية والمزارعين، مؤكدًا أهمية الاستفادة من تلك الموجة لتفادى السلبيات والاستعداد التام لأى موجه أمطار قد تتعرض لها المحافظة خلال الفترة المقبلة.



ووضعت محافظ البحيرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، خطة لمجابهة الأمطار والسيول المنتظر وقوعها بالتزامن مع نوة المكتسة، وذلك على النحو التالى:



بالنسبة للوحدات المحلية

وجه المحافظ بضرورة تكثيف أعمال تطهیر صفایات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباری والأنفاق وإعادة مراجعة خطة المحافظة لمواجهة الأمطار والسيول وتوفير جميع الإمکانیات من معدات وسیارات وجرارات ولوادر وكذا محطات الصرف الصحی والصرف الزراعي والوقوف على جاهزية جميع الإمکانيات من معدات صرف وحماية مدنية مع الاستفادة من جميع المواقف السابقة بالأمطار الأخيرة ووضع طرق لحلها طبقا للدروس المستفادة.



والتأكید على إشراك المجتمع المدني للعمل ضمن المجموعات المخصصة لإدارة خطة الأزمات لمساعدة عناصر المحافظة بالإضافة إلى مراجعة جميع الکباری والأنفاق بنطاق المحافظة مع ترکیب صفایات أسفل الکباری ونزلاتها.



وطالب المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية للإبلاغ عن أي أماكن تجمع للأمطار أو تهديد للمواطن لاتخاد الإجراءات اللازمة وعمل مجموعات احتياطية بكل مدينة تحت تصرف رؤساء الوحدات المحلية موجها بحصر وتحديد المناطق المنخفضة والمتضررة وتحديد أماكن تجمعات المیاة وترکیب صفايات وخطوط الصرف لمياه الأمطار.



شركة مياه الشرب والصرف الصحي

وجه المحافظ بالوقوف على جاهزية جميع الإمکانیات من المعدات وتخفیف مناسيب المياه بالشبكات العمومية لضمان عدم ارتفاع مناسيب المياه بالمصارف عند الحدود المسموح بها مع تسليك جميع البلاعات ومراعاة كل الشبكات، مطالبا عرض تقرير بمقترحات بما تم التعرض له بالسيول السابقة ومقترحات الحل.



شركة كهرباء البحيرة

طالب المحافظ المسؤولين فى شركة الكهرباء بفصل التيار الكهربائى فى حالة الأمطار الغزيرة والسيول عن جميع المدارس والمباني التعليمية الملحقة وقبل وصول الطلاب بوقت كاف والتأكد من التنفید وكذا فصل التيار الكهربائي عن أعمدة الإنارة العامة بشوارع المحافظة لضمان عدم حدوث أي إصابات ناتجة عن الصدمات الكهربائية.



إدارة الأزمات

وجه المحافظ مديرى إدارات الأزمات بمراجعة جميع الإجراءات مع مدن المحافظة والخاصة بخطط المجابهة ونشر المجموعات مع الاستفادة من الدروس الناتجة عن الأمطار السابقة وعادة صيانة كل المعدات بالمدن والمراكز والتفتيش عليها بالإضافة إلى مراجعة محطات الرفع الزراعی مع مراجعة جميع المصارف.



موجها بأهمية مساعدة الأجهزة الأمنية والمدن في نقل المتضررین إلى مراكز الأيواء مع الإلمام بمشاكل المتضررين وإبلاغ الجهات المعنية وحل مشاكلهم.



مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية

شدد المحافظ على مسؤولى التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، بضرورة تأمين الوصلات الكهربائية بداخل نطاق جميع مدارس المحافظة، والتدريب على خطة إخلاء للطلبة مع التأکید على عدم خروج أي طالب في مدارس صغار السن إلا في وجود ذویه.



ووجه المحافظ بإزالة تراكمات مياه الأمطار التي قد توجد داخل المدارس أو على أسطح الفصول والمباني الملحقة وفصل التيار الكهربي عن المدارس في حالة هطول أمطار غزيرة أو تؤدي إلى تشبع الأسقف والحوائط وكما يتراءى لمدير المديرية لضمان سلامة الطلبة.



كما شدد المحافظ على إعادة تأهيل صفايات الأمطار وإدراج أماكن محددة لتوزیع مجموعات العمل وعمل إحتياطات للتعامل مع المواقف الطارئة لنجدة المناطق غير القادرة على التعامل ونجدة المناطق المنكوبة ومساعدتها بدفع الاحتياجات الخاصة بالمدن من أی اتجاه طبقًا لنوع التهديد وحجمه.



ووجه بتكوین مجموعة عمل تضم جميع القيادات ذات الصلة بإدارة أزمات السيول والأمطار، والتعامل المباشر مع الأحداث أولًا بأول تحت سيطرة مركز العملیات، وإعادة توزيع فرق العمل طبقًا للدروس المستفادة من الأمطار السابقة.



وطالب المحافظ تجهیز وتعديل خطة مجابهة الأزمة وإضافة الإمكانيات الجديدة مع التأکيد على تقسيم العمل داخل المدن لمجموعات العمل وإعادة تمرکزها طبقًا للمعطيات الجديدة والترکیز على أماكن التجمعات السكنية التی تتميز بعمق مداخلها تحت سطح الأرض.



ووجه بضرورة المرور على الترع والمصارف والتأکید على المنسوب الطبیعی بها دون حد الخطورة وعمل التكريك اللازم للترع والمصارف بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وكذلك تنظيف الترع والمصارف بالإضافة إلى المرور على جميع محطات الصرف الزراعي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي الملاحظات بها، تنسيقًا مع مصلحة الكهرباء والميکانيكا المصرية، والتأكد من توفير مصادر كهرباء بديلة للتشغيل والجاهزية لمواجهة أمطار أكثر من السابقة.



والتعامل أولًا بأول مع جميع الأعطال والإخطارات بشأن تعطل بعض محطات الصرف الزراعي أو انقطاع الكهرباء عنها تنسيقًا مع كل الأجهزة بالمحافظة من خلال الصيانة للمحطات وتشکیل مجموعات عمل وطوارئ علی مدار 24 ساعة خلا إدارة الأزمة.



ومن جانبها أعلنت مديرية الصحة عن رفع درجة الاستعداد في المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية ورفع درجة الاستعداد بنقاط الأسعاف ومراجعة موقف وكمية المخزون الإستراتيجي من الأدوية والأمصال.



فيما وجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بتجهیز أماكن الأيواء بالتنسيق مع المدن ومديرية الشباب والرياضة وإعطاء تمام التجهیز إلی المرکز.



الحماية المدنية

قامت بمراجعة جميع المعدات وتوزيعها على قطاعات العمل فى حالة حدوث الأزمة ورفع كفاءة المعدات العاجلة بالإضافة إلى إعادة توزيع إمكانيات الحماية طبقًا للدروس المستفادة من الأمطار السابقة.



الإدارة العامة لمرور البحيرة

قامت الإدارة العامة للمرور بدفع دوریات متحركة من عناصر المرور لرصد أماکن تجمعات المياه والأخطار لمركز العمليات لتوجیه المجموعات المشاركة، لنجدة هذه المناطق وإخطار مركز العمليات وعزل المناطق المنکوبة، على أن يتم إرسال تقرير يومي بمدی الجاهزية والاستعداد لمجابهة جميع الأحداث خلال اليوم علی مجموعات الأزمات والكوارث والفاکس.

