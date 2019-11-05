بحضور سفراء دول أفريقيا.. افتتاح الدورة الأولى لملتقى ومعرض أجرو جيت 2019

افتتح اليوم الثلاثاء، ملتقى ومعرض أجرو جيت 2019 الذي تنظمه جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك» خلال الفترة من 5 إلي 6 نوفمبر الجاري بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الصادرات والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.



وشارك في الافتتاح المهندس خالد الميقاتي رئيس جمعية المصدرين المصريين، وسفراء دول أفريقية من غانا رواندا ومالي وتشيلي.



وأكد المهندس خالد الميقاتي رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك» أن الدورة الأولي لمعرض وملتقي أجرو جيت تقام من أجل المشترين الدوليين بهدف زيادة صادرات قطاع الحاصلات الزراعية لمختلف الدول وخاصة إفريقيا، مضيفا أن المعرض يستهدف جذب أكثر من 100 مشتري دولي من أفريقيا وأوروبا واستراليا.



وأوضح «الميقاتي»، أن المعرض يمثل بوابة للترويج للمنتجات المصرية في أهم الأسواق المستوردة خاصة دول أفريقيا حيث يستهدف زيادة قيمة الصادرات المصرية لنحو 18 دولة من أفريقيا ودول شرق آسيا بجانب أسواق أستراليا، لافتا إلي أن إجمالي صادرات الحاصلات الزراعية وصل إلى ما يقرب من 2.3 بليون دولار من بينهم 154 مليون دولار فقط إلى أفريقيا وهو ما يمثل 6.5 % حصة سوقية من إجمالي الصادرات المصرية خلال 2018/2019.



وأكد أن أسواق أفريقيا وجنوب آسيا وأستراليا تمثل فرص واعدة لزيادة صادرات الحاصلات الزراعية في الوقت الحالي، مضيفا أن «إكسبولينك» تسعي من خلال معارضها وبعثاتها التجارية إلى زيادة حجم الصادرات المصرية إلى أسواق أفريقيا والتي تمثل حاليا نسبة بسيطة لا تتعدي 0.5% من إجمالي واردات أفريقيا من دول العالم، مشيرا إلي أن مصر تمتلك ميزات ومقومات عديدة لمضاعفة حجم تجارتها مع أفريقيا خاصة في ظل تيسير خط ملاحي بين مومباسا-العين السخنة ضمن مشروع جسور التابع لوزارة قطاع الأعمال وهو ما يساهم علي رفع حجم التجارة البينية بين مصر ومختلف الأسواق الأفريقية.



وأشار إلي أن «إكسبولينك» تقوم أيضا بجانب تنظيمها للمعارض المتخصصة في مصر وبعثات إلى دول أفريقيا تقوم أيضا بعمل دراسات تسويقية لمختلف الفرص الاستثمارية والتجارية للمصدرين المصريين للعديد من الدول التصديرية المستهدفة.



وشدد الميقاتي علي أهمية قيام القطاع المصرفي المصري بافتتاح فروع لها في مختلف دول القارة لتشجيع نمو الصادرات من خلال توفير الآليات التمويلية المختلفة مثل خدمات التمويل قبل التصدير، مشيدا بتجربة وفا بنك المغربي وتواجده في 12 دولة في غرب أفريقيا حيث يقوم بمنح المصدرين بالمغرب 50% من قيمة الفاتورة مقابل أمر الشراء بجانب خدمات مالية ومصرفية عديدة.



ولفت إلي أن «إكسبولينك» قامت بالتعاون مع القطاع الخاص بعمل مخازن بكينيا للسلع غير القابلة للتلف لتسهيل دخول المنتجات المصرية لأفريقيا الأمر الذي ساهم بزيادة صادرتنا إلى كينيا، مضيفا أن جمعية المصدرين المصريين تخطط حاليا بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لنقل بعض الصناعات في أسواق افريقيا وإدخال قيمة مضافة للمنتجات المصرية بها مثل تجميع الأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية بالإضافة الأدوية.



وقال المهندس شادي أمين المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين -اكسبولينك إن الدورة الأولي لملتقي ومعرض اجرو جيت 2019 شارك فيها نحو 45 مشتري دولي من نيجيريا وغانا ورواندا وجنوب أفريقيا والصين والإمارات والهند ومختلف الدول بالإضافة إلي 25 عارضا من كبري شركات الحاصلات الزراعية فى مصر.