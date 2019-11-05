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فن

شاهد.. أحدث ظهور لدنيا سمير غانم من برلين

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 03:16 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشرت الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" مجموعة من الصور الجديدة من داخل حديقة حيوان برلين اثناء قضاء عطلتها

ونالت الصورة اعجاب كبير من متابعى دنيا سمير غانم و جاءت ابرز التعليقات: اجازة سعيدة , قمر , احلى دنيا فى الدنيا

يذكر ان احدث مشاركات دنيا سمير غانم الدرامية مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة " و الذى تم عرضه فى السباق الرمضانى السابق و المسلسل من بطولة دنيا سمير غانم ومحمد سلام وبيومي فؤاد وشيماء سيف وإخراج خالد الحلفاوي
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A post shared by Donia Samir Ghanem (@donia.samir.ghanem) on

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