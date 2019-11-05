رينارد يعلن قائمة المنتخب السعودي لمواجهتي أوزبكستان وباراجواي

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني، للمنتخب السعودي، قائمة فريقه (25 لاعبًا)، استعدادا لمواجهتي أوزبكستان وباراجواي، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلأى بطولة كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.



ومن المقرر، أن تغادر بعثة المنتخب السعودي، يوم 10 نوفمبر المقبل، إلى العاصمة الأوزبكية "طشقند"، لمواجهة أوزبكستان يوم 14 من الشهر ذاته، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات.



كما يواجه المنتخب الأخضر، منتخب باراجواي يوم 19 نوفمبر الجاري، في مباراة ودية.



وجاءت قائمة المنتخب السعودي كالتالي.

