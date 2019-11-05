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رياضة

إنبي يعمق جراح الزمالك قبل مباراتهما فى الدوري المصري الممتاز

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:21 م
شعار نادي الزمالك
شعار نادي الزمالك
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عمرو الحلوانى
رفض مسئولو نادي إنبي عودة محمد أشرف روقة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم إلى ناديه الأصلى " الزمالك " خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات من قبل الزمالك مع إنبي من أجل استعادة محمد أشرف روقة مرة أخرى وقطع إعارته فى يناير المقبل مع إنبي بعد الإصابة القوية التى تعرض لها محمود عبدالعزيز بقطع فى الرباط الصليبي وتأكد غيابه حتى نهاية الموسم الكروى الجارى .

وتمسك حلمى طولان المدير الفنى لإنبي ببقاء محمد أشرف روقة مع الفريق حتى نهاية إعارته بنهاية الموسم الجارى فى ظل الحاجة الفنية إليه نتيجة الخبرات الجيدة التى يمتلكها اللاعب.

وكان إنبي نجح فى الحصول على خدمات محمد أشرف روقة من الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة لمدة عام .

ويستعد إنبي فى الوقت الحالى إلى مواجهة الزمالك المقرر إقامتها 25 نوفمبر الجارى فى إطار لقاءات الجولة السادسة من منافسات الدورى الممتاز .
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