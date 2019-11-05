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فن

شاهد| وصلة غزل بين أحمد السقا ونجله ياسين

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:37 م
أحمد السقا وابنه
أحمد السقا وابنه
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان أحمد السقا صورة تجمعه بنجله ياسين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وعلق أحمد السقا على الصورة قائلا: "حبيبي"، كما رد عليه ياسين بوضع بنفس الكلمة ولكن بوضع ايموشن قلب أحمر".

ويقوم أحمد السقا حاليا بتصوير فيلم "العنكبوت" تأليف محمد ناير، إخراج أحمد نادر جلال، بطولة منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، محمد لطفي، ومن المقرر عرض الفيلم في 2020.

جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد السقا مسلسل "ولد الغلابة" من تأليف أيمن سلامة، وبطولة هبة مجدي ومي عمر وإنجى المقدم، وإخراج محمد سامي.

شاهد| وصلة غزل بين أحمد السقا ونجله ياسين
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