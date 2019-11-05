بـ الأرقام| صراع شرس بين محمد صلاح وكريستيانو رونالدو بدوري أبطال أوروبا

تواجد محمد صلاح المحترف الدولي المصري، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، في المركز الثاني ضمن قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة في الأهداف بدوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة.



ونشرت شبكة "أوبتا" المتخصصة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إحصائية تؤكد أنه منذ بداية موسم 2017 /2018، اللاعب الوحيد الذي ساهم في إحراز أهداف أكثر من ثنائى ليفربول روبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح، هو النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو.



ونجح كريستيانو رونالدو فى تسجيل 22 هدفا وصناعة 5 أهداف أخرى بدوري الأبطال منذ 2017 /2018 حتى الآن ليأتي فى صدارة القائمة، يليه النجم المصرى محمد صلاح الذي أحرز 18 هدفًا، إضافة إلى 7 تمريرات حاسمة، كما ساهم فيرمينو بـ25 هدفا حيث أحرز 14 وصنع 11 هدفا أخرى.



وسجل محمد صلاح 10 أهداف فى 13 مباراة بدوري أبطال أوروبا موسم 2017 /2018، ثم 5 أهداف فى النسخة الماضية ليساهم فى تتويج ليفربول باللقب، فيما يملك فى رصيده 3 أهداف هذا الموسم.



