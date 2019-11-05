السيسي يتابع فيلم "مستقبل واعد" أثناء افتتاح مشروعات قومية بالسويس وسيناء .. صور

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء.



وشاهد "السيسي"، فيلمًا تسجيليًا من إنتاج الشئون المعنوية عن المشروعات القومية فى محافظتى السويس وجنوب سيناء، بعنوان "مستقبل واعد"، كما شهد إزاحة الستار عن افتتاح مصنع الرخام والجرانيت بمنطقة الجفجافة بوسط سيناء، وذلك عبر الفيديو كونفرانس بحضور عبد العال البدري السيد، سكرتير عام مساعد محافظة شمال سيناء، واللواء محمد فتحي إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة الوطنية المصرى للرخام والجرانيت.



كما حرص الرئيس، على التقاط صورة تذكارية، مع عدد من المهندسين والوزراء المشاركين فى افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء.



كما تفقد مصنع الدرفلة 3 للحديد والصلب التابع لشركة السويس للصلب.