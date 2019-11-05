Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مستشارة ترامب الروحية: معارضته معارضة لـ الله.. وأرضية البيت الأبيض مقدسة ..فيديو

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:09 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أثارت "باولا وايت"، المستشارة الروحية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضجة عارمة؛ بسبب تصريحاتها بأن معارضة ترامب هي معارضة لله.

وقالت "باولا وايت"، إنه "عندما تقول لا للرئيس ترامب، فأنت تقول لا لله، وأنا لن أفعل ذلك".

وتوصف "باولا" من باب السخرية بأنها المبعوث الخاص من ترامب إلى الله، كما تلقب أيضا بالعرافة، ودائما ما تثير تصريحاتها جدلا كبيرا.

وكانت باولا قد نشرت يوم الأحد على تويتر صورة جمعت ترامب بعدد من القساوسة في قاعة روزفلت في البيت الأبيض وكتبت "يشرفنا أن نصلي من أجل ترامب و من أجل أمتنا"، وذلك بالتزامن مع بدء مجلس النواب الأمريكي في إجراءات عزله.

وأضافت "ناقشنا أيضا العديد من بالإنجازات العظيمة تحت قيادة الرئيس ترامب، هو يواصل العمل بلا كلل باسم الشعب الأمريكي".

وكانت قد قالت خلال أحد عروضها، "أينما ذهبت، الله يحكم، عندما أسير على أرض البيت الأبيض، فالله يسير على أرض البيت الأبيض، لدي كل الحق والقوة لأدعي أن البيت الأبيض أرض مقدسة". 

Advertisements

ترشيحاتنا

الله أكبر .. أغنية جديدة لعرض المشروعات العملاقة في مصر.. شاهد

الأهلي يعين محسن صالح رئيسًا للجنة التخطيط للكرة

مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة فى أول حوار لـ «الأهرام»: أمتنا تعيش مرحلة انتقالية صعبة وحرجة .. والعالم يتجه إلى الفوضى

رينيه فايلر يرفض عودة نيدفيد لـ مران الأهلي لهذا السبب

أكثر النساء حظًا.. سيدة أصيبت بالسرطان مرتين وأصبحت وزيرة للصحة

9 رسائل لا تفوتك من لايف تركي آل الشيخ عن الأهلي وفتنة الزمالك والاتفاق مع الخطيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مروة نصر تشعل حفل الأكاديمية الدولية للإعلام.. صور

هانتعشى إيه النهاردة .. قرص بطاطس بالجبنة والطماطم وسلطة خيار ألمانية.. والحلو: كسكسي بالفواكه

سفير سويسرا يشيد بأمن سيناء: قضينا أوقاتا رائعة في سانت كاترين