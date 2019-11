مستشارة ترامب الروحية: معارضته معارضة لـ الله.. وأرضية البيت الأبيض مقدسة ..فيديو

أثارت "باولا وايت"، المستشارة الروحية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضجة عارمة؛ بسبب تصريحاتها بأن معارضة ترامب هي معارضة لله.

وقالت "باولا وايت"، إنه "عندما تقول لا للرئيس ترامب، فأنت تقول لا لله، وأنا لن أفعل ذلك".

وتوصف "باولا" من باب السخرية بأنها المبعوث الخاص من ترامب إلى الله، كما تلقب أيضا بالعرافة، ودائما ما تثير تصريحاتها جدلا كبيرا.

وكانت باولا قد نشرت يوم الأحد على تويتر صورة جمعت ترامب بعدد من القساوسة في قاعة روزفلت في البيت الأبيض وكتبت "يشرفنا أن نصلي من أجل ترامب و من أجل أمتنا"، وذلك بالتزامن مع بدء مجلس النواب الأمريكي في إجراءات عزله.

وأضافت "ناقشنا أيضا العديد من بالإنجازات العظيمة تحت قيادة الرئيس ترامب، هو يواصل العمل بلا كلل باسم الشعب الأمريكي".

وكانت قد قالت خلال أحد عروضها، "أينما ذهبت، الله يحكم، عندما أسير على أرض البيت الأبيض، فالله يسير على أرض البيت الأبيض، لدي كل الحق والقوة لأدعي أن البيت الأبيض أرض مقدسة".

