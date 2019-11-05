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سيارات

آخر ما تتوقعه .. سبب صوت "الطقة" أسفل السيارة مع المطبات

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 08:01 م
أسباب صوت الطقة والخبط
أسباب صوت الطقة والخبط أسفل السيارة
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خالد محيي الدين
يواجه السائقون ومالكو السيارات مشاكل في الأصوات الصادرة من السيارة، ولكن تظل أصوات منطقة التعليق "العفشة" أكثرها رعبا وأعلى تكلفتنا.

قد تكون بعض تلك الأصوات مجرد طقة عالية او "نقرة" في منطقة التعليق الأمامية "العفشة" الأكثر انتشارا بين السائقين، والتي تظهر بشكل واضح مع المطبات أو المشي في الطرق غير الممهدة.

في صدد ذلك نرصد لكم طريقة الكشف علي مصدر الطقة وعلاجها بشكل بسيط.

-في أغلب السيارات تظهر تلك الطقة من جزء مهمل وصغير من منطقة التعليق "العفشة" وهو مسمار الميزان، والذي يحتاج كل فترة لتربيط لتجنب أصوات الطقطقة.

ويوضح بعض مالكي السيارات ان صوت الطقة على المطبات قد اختفي تماما بعد تربيط "مسمار الميزان".

-كما يجب المراجعه والتأكد من بعض مكونات العفشة خلال تلك التجربة، من خلال التأكد صلابة من عمل المساعد بشكل جيد، وعدم وجود مرونة شديدة به او تسريب للزيت.

-مراجعة البطاحة والتأكد من عدم وجود اي شرخ بها، قد بنجم عنه ذلك الصوت.

-التأكد من كفاءة بيض المقص وعدم وجود اي قطع في الجلدة الخاصة به.

-أصوات الطقة او النقرة قد تصاحب بأصوات احتكاكات معدنية عاليه للغايه تظهر بشكل واضح مع المشي علي طرق غير ممهدة، والتي في الأغلب ما تكون صادة عن أحتكاك الجزء المعدني خلف طنابير الفرامل بها.
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