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أخبار البلد

تجاوزت الألم .. أحمد موسى يتعرض لوعكة صحية طفيفة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:56 م
احمد موسي
احمد موسي
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مصطفى كرم
تعرض الإعلامي أحمد موسى لوعكة صحية طفيفة أدت إلى نقله لمستشفى الصفا لتلقي العلاج اللازم.

ووجه أحمد موسى الشكر للعاملين بالمستشفى من الأطباء والممرضين على الاهتمام بحالته وبسلامة المرضى بالمستشفى.

وكتب أحمد موسى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا "حمدا لله وشكرا لله على نعمة الصحة. تجاوزنا بفضله ونعمته الألم. شكرا لكل العاملين في مستشفى الصفا أطباء وتمريض وإدارة علي ما بذلوه من جهد طوال الساعات الماضية، شكرا لكل من سأل عنا أو زارنا حتى ساعات الفجر ومع طلعة الشمس هذا فضل وعطاء من الله محبة الناس .شكرا لكم ".

وانهالت عليه التعليقات للاطمئنان علي سلامتة والدعاء لة وجاءت التعليقات بين" الف مليون سلامة عليك شفاك الله وعافاك شفاءا لا يغادر سقما" و" الف سلام يا استاذ احمد ىبنا يشفيك ويعافيك ماتطولش الغيبه"و" الف سلامة عليك ربنا يشفيك ويشفي كل مريض يارب...كل عيد حب وانت طيب وفرحان مع العائلة الكريمة".

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