nubia تطلق النسخة الحمراء Magic 3s.. تعرف على المواصفات ..صور

كشفت شركة Nubia الصينية، عن النسخة الحمراء من هاتفها الجديد الذى يحمل اسم Magic 3s، الذى يقدم مواصفات عملاقة تؤهله للمنافسة بقوة.





وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، يحتوى Magic 3s على شاشة قياس 6.65 بتقنية AMOLED، وهى بحواف سفلية وعلوية ولكن بجون أى نوتش مثل معظم الهواتف المتواجدة حاليًا فى السوق.





ويأتى Magic 3s بمعالج قوى من نوع Snapdragon 855+، مع كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.





ويعتمد Magic 3s على بطارية عملاقة سعة 5 ألاف ميللى أمبير، كما يدعم الشحن السريع بقوة 27 وات، ويعمل بنظام Android 9.



