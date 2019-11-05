بعد أسما شريف منير وخالد أبو النجا| إعلامية تهاجم الشعراوي بقسوة

دعمت الإعلامية منى عبد الوهاب، أسما شريف منير، بعد تعرضها لهجوم شديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب وصفها الشيخ محمد متولي الشعراوي بـ"المتطرف".





وكتبت منى عبد الوهاب، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، "محاكمتها لـ وصفه بالمتطرف ما هي إلا تطرف ولا أعلم كيف تقبل المحكمة برفع دعوى منافية للدستور".





وأضافت منى عبد الوهاب "التعامل مع المشايخ على أنهم آلهة أو أنبياء انتكاسة جديدة في ثقافة هذا الوطن، واعتذار أسما خطأ فادح".





وعلق متابع "هي غلطت انها اعتذرت انها قالت انه متطرف، ولو هتتحاكم انها قالت انه متطرف يبقى كل اللي شايف انه متطرف يقول، وبداية انا رايي انه متطرف وكان واحد من أهم أسباب تخلف جيل كامل بمفاهيم مغلوطة".





وردت منى عبد الوهاب، "الشعراوي هو أصل المفاهيم السطحية المبنية على المعنى الحرفي فقط واللي هو ممكن يتم توظيفه بـ أكتر من شكل و دي بذور التطرّف الديني، هو من أوائل الي بشروا بالفكر الوهابي جوا مصر بس بلهجة بسيطة، وهو من أوائل من سيّسوا فأصبحت خطبهم لأجل الحاكم و ليس لأجل الإله، كل الي فاهمين الدين بشكل ورقة الإمتحان ذنبهم في رقبة الشعراوي".





وتابعت "انا ما بحبوش من صغري دا كان منفرني من الدين".