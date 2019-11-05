Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إعلان تفاصيل بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:54 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الرياضى
عقد الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين برئاسة أحمد عوين مؤتمرًا صحفيا اليوم الثلاثاء من أجل الكشف عن تفاصيل بطولة العالم لرفع الأثقال المقبلة والبطولة الأفريقية لرفع الأثقال والبنش للمكفوفين، حيث تستضيف مصر البطولتين خلال الفترة ما بين 15 إلى 22 نوفمبر المقبل في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وعبر أحمد عوين عن سعادته البالغة باستضافة مصر بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين رقم 14 وأيضا إستضافة البطولة الأفريقية الأولى، مشيرًا إلى أن اللاعبين سوف يبذلون جهدًا كبيرًا من أجل تحقيق ميداليات لمصر خلال البطولتين.

وأشار رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين إن البطولة سوف تضُم بها 12 دولة مختلفة وهم [ تركيا - روسيا - اوكرانيا - التشيك - اليابان - ليبيا - زيمبابوي - الهند - جورجيا - فنزويلا - نيجيريا ] بجانب المنتخب الوطني المصري.

وأكد عوين إن هذا الرقم يعد قياسيا في تاريخ البطولة، حيث تشهد البطولة للمرة الأولى مشاركة هذا العدد من المنتخبات وهو الأكبر في تاريخ النسخ الماضية من بطولات العالم، وسوف تضم أيضًا 88 لاعب من الدول المشاركة، وسوف تكون اوكرانيا هي الدولة التي تشارك بأكبر عدد في هذة النسخة خلف مصر ببعثة قوامها 19 لاعب.
Advertisements

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: قرار جديد بخصوص إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة

بعد أسما شريف منير وخالد أبو النجا| إعلامية تهاجم الشعراوي بقسوة

بر الوالدين .. الإفتاء: حالتان لا يكون غضب الأبوين على الأولاد فيهما عقوقًا .. فيديو

المبادئ تنتصر.. سيد عبد الحفيظ يمنع لافتة مسيئة لنادي منافس خلال تدريبات الأهلي فى الإمارات

رسميًا| الاتحاد الإنجليزي يعلن موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا بكأس الرابطة

بث مباشر.. تركي آل الشيخ يفاجئ الجماهير بقرار جديد.. تفاصيل

Advertisements

شاهد| لحظة اعتداء لاعبي الزمالك على لاعب الأهلي

إنبي يعمق جراح الزمالك قبل مباراتهما فى الدوري المصري الممتاز

مشاجرة وحرب شوارع في الأهلي بسبب كوبري إيهاب أمين للاعب الزمالك.. فيديو

نبيل الحلفاوي تعليقا على قمة السلة: شكرا يا بيبو .. لكنها مهزلة

صدمة في المنتخب .. إصابة محمد الشناوي في مران الفراعنة .. تفاصيل

بعد إعلان الصلح مع الخطيب.. تركي آل الشيخ يلقي كلمة مباشرة بعد قليل

بث مباشر .. مباراة الأهلي والزمالك فى ثمن نهائي كأس مصر لكرة السلة

بعد تفوق الزمالك عليه في أبطال أفريقيا.. جينيراسيون خارج الكونفدرالية

بعد إصابة جوميز القاسية.. الإتحاد الإنجليزى يتخذ قرارا عاجلا بخصوص سون لاعب توتنهام

على طريقة رمضان صبحي.. لاعب الأهلي يستفز الزمالك بطريقة مثيرة في مباراة السلة ..فيديو

اشتباكات واعتراضات .. الأهلى يفوز على الزمالك 92_80 فى كأس مصر لكرة السلة.. فيديو

كأس مصر لكرة السلة.. لاعبو الزمالك يتركون ملعب المباراة بسبب جماهير الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. وادى الحيتان في الفيوم منطقة تراث عالمى لحيتان قبل 40 مليون سنة

مروة نصر تشعل حفل الأكاديمية الدولية للإعلام.. صور

هانتعشى إيه النهاردة .. قرص بطاطس بالجبنة والطماطم وسلطة خيار ألمانية.. والحلو: كسكسي بالفواكه